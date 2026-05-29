Kapfenberg Basketballer fordern Titelverteidiger Oberwart in der Finalserie der Superliga

Der Steirer-Klub unter der Leitung von Michael Schrittwieser hat bereits mit den Planungen für eine neue Spielstätte begonnen, aber die Frage ist, ob die Planungen aufgrund der aktuellen Situation noch realistisch sind.

Am Samstag fordern die Kapfenberg er Basketball er in der Walfersamhalle in der Finalserie der Superliga den Titelverteidiger Oberwart . In der überfüllten Halle hat der Steirer-Klub unter der Leitung von Michael Schrittwieser bereits mit den Planungen für eine neue Spielstätte begonnen.

Dies hat jedoch ganz andere Dimensionen angenommen. Rückblick Juni 2017: Kapfenberg-Trainer Michael Schrittwieser wurde in Oberwart durch die Lüfte geschleudert, kurz nachdem der fünfte Meistertitel des Klubs geholt wurde. Heute, neun Jahre später, eilt Michael Schrittwieser in anderer Funktion beim dritten Finalspiel gegen Oberwart (18 Uhr/Stand: 2:0 für die Gunners) durch die Walfersamhalle in Kapfenberg. Derzeit ist die Walfersamhalle aus allen Nähten platzt und der Steirer-Klub hat bereits mit den Planungen für eine neue Location begonnen.

Die Frage ist jedoch, ob die Planungen aufgrund der aktuellen Situation noch realistisch sind





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