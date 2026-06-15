Der Kanzler Stocker zeigt sich erleichtert über das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Trump bezeichnet es als 'großartiges Abkommen', das Frieden und Sicherheit in die Region bringen wird. Das Abkommen soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden und soll die Straße von Hormuz von Minen freimachen.

Der Kanzler Stocker zeigt sich erleichtert über das Abkommen zwischen den USA und dem Iran . Trump bezeichnet es als 'großartiges Abkommen ', das Frieden und Sicherheit in die Region bringen wird.

Das Abkommen soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden und soll die Straße von Hormuz von Minen freimachen. Stocker ruft dazu auf, die Vereinbarung schnell und vollständig umzusetzen und die Freiheit der Schifffahrt im Einklang mit dem Völkerrecht zu gewährleisten. Er fordert auch alle Parteien auf, sich konstruktiv an den Verhandlungen über einen stabileren und sichereren Nahen Osten zu beteiligen





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