Kanzler Stocker präsentiert Reformagenda nach Budgetrede

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer seine Regierung als Reformkraft präsentiert. Er kündigte Maßnahmen in den Bereichen Bundesheer, ORF und Föderalismus an und verteidigte das Doppelbudget gegen Kritik.

Wien. In den letzten Wochen kam man an Markus Marterbauer nicht vorbei. Politisch, weil das rote Finanzressort offenlegte, was im Doppelbudget für 2028 und 2029 enthalten ist.

Und medial ohnehin nicht, denn im Zusammenhang mit der Budgetrede stand Marterbauer im Fokus wie nie zuvor. Mehrmals wies der Ökonom dabei die ÖVP zurecht, dass man von der Kanzlerpartei budgetär ein desaströses Erbe übernommen habe, unterstützt wurde er dabei von SPÖ-Chef Andreas Babler. Der Kanzler selbst hielt sich lange zurück, auch bei der Präsentation des Haushalts - und der allgegenwärtigen Wahl des ORF-Chefs, verbunden mit all den Enthüllungen rund um den Rundfunk.

Eine Woche nach Marterbauers Budgetrede trat Christian Stocker nun jedoch auf die Hauptbühne. Ohne politische Begleiter gab er im Kanzleramt einen Ausblick auf die nächsten Schritte nach dem Doppelbudget, wie es in der Einladung hieß. Zuvorderst erfolgte jedoch ein Blick zurück. Stocker warb für seine Verhältnisse energisch für die Verdienste seiner Regierung.

Hinter uns liegen innen- und außenpolitisch intensive Wochen, sagte er, aber mit dem Doppelbudget ist uns ein großer Wurf gelungen, der wesentlich zum Aufschwung dieses Landes beitragen wird. Warum er das glaubt? Weil es einen Fokus auf Standort und Konsolidierung gibt. Die Senkung der Lohnnebenkosten sei historisch in der Dimension und werde 10.000 bis 12.000 neue Arbeitsplätze bringen.

Österreich werde auch das EU-Defizitverfahren 2028 plangemäß wieder verlassen. Dass die Regierung dafür optimistisch kalkuliert und keinen Polster im Budget vorgesehen hat, verteidigte der Kanzler: Es wäre schön, wenn wir Polster in das Budget bringen könnten. Können wir aber nicht. Grund dafür sei die schwierige wirtschaftliche Lage und die von Donald Trump ausgehenden Verwerfungen (Trumpflation).

Zudem gehe er mittlerweile entspannter mit den Warnungen in puncto Budget um, sagte Stocker, denn beim letzten Haushalt habe man trotz skeptischer Experten die Erwartungen übererfüllt. Er orientiere sich an der Wirklichkeit, nicht an einer Vielzahl an Prognosen. Stocker: Wir werden das Budget einhalten können. Generell habe Türkis-Rot-Pink bewiesen, dass wir in schwierigen Zeiten für Stabilität sorgen können.

Zudem habe man Spielräume für Zukunftsinvestitionen eröffnet. Auch auf internationaler Bühne hätte die von schlechten Umfragewerten geplagte Regierung mehrere große Würfe getan. Als Beispiele nannte Stocker den Aufstieg in den UNO-Sicherheitsrat und den EU-Asylpakt, der ihm zufolge klar eine österreichische Handschrift trägt. Seine Regierung sei eine Regierung der Reformen, sagte Stocker.

Konkret nannte er mehrere Bereiche, in denen heuer Großes geschehen werde: Bundesheer, ORF und Föderalismus. Die Reform der Wehrpflicht versprach der Kanzler für Jänner 2027, die monatelangen Diskussionen um eine Verlängerung und die von ihm angekündigte Volksbefragung kommentierte er so: Es wurde genug gesprochen, jetzt müssen Taten folgen. Stocker nehme zur Kenntnis, dass es derzeit keine Mehrheit für eine von ihm geforderte Volksbefragung gibt. Wichtig sei, dass die Reform im Jänner 2027 in Kraft trete.

Dafür müsse man sich aber demnächst einigen in der Koalition. Auch forderte er Investitionen in Luftraumüberwachung. Beim ORF dürfe nach einer Reform im Herbst nichts so bleiben, wie es jetzt ist. Auf Nachfrage, ob dabei auch ein Ende der Haushaltsabgabe möglich sei, schloss Stocker dies zumindest nicht aus.

Die Haushaltsabgabe ist Teil der Finanzierung, und diese werde erneuert. Im Sommer würden auch Vorschläge für die Föderalismusreform paktiert, Beschlüsse sollen noch heuer fallen. Details nannte Stocker nicht. Nur so viel: Die Dinge können nicht bleiben, wie sie sind, weder bei der Gesundheit noch in der Verwaltung.

Die Opposition kritisierte Stockers Auftritt, die FPÖ sah eine Märchenstunde des Kanzlers. Wir können stolz sein, nicht nur auf unsere Nationalmannschaft: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) Meine Regierung ist eine Regierung der Reformen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich Regierung Budget Reformen Stocker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanzler Stocker zeigt sich erleichtert über das Abkommen zwischen den USA und dem IranDer Kanzler Stocker zeigt sich erleichtert über das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Trump bezeichnet es als 'großartiges Abkommen', das Frieden und Sicherheit in die Region bringen wird. Das Abkommen soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden und soll die Straße von Hormuz von Minen freimachen.

Read more »

Schwarzenegger sorgt mit Kanzler-Witz für LacherDer 'Terminator' lieferte am Austrian World Summit eine teils ernste, teils humorvolle Rede. Dabei sprach er auch die Polit-Lage in Österreich an.

Read more »

Stocker drängt auf Ergebnisse bei Wehrdienst- und StaatsreformWIEN. 'Genug geredet': Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will Tempo bei der Reform des Präsenzdienstes.

Read more »

Stocker will sich beim ORF nicht eingemischt habenBundeskanzler Christian Stocker hat nach wochenlangem Schweigen nun Stellung zur ORF-Debatte genommen. Er bestreitet, sich bei der Wahl des neuen ...

Read more »