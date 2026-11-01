Kanzler Stocker klärt Gerüchte nach OP und äußert sich zur Koalition

Kanzler Stocker spricht über Genesung, Koalitionsstreitigkeiten und Finanzminister Marterbauer. Er dementiert Rollstuhl-Gerüchte und betont stabile Regierung.

Nach seiner Rückenoperation ein Jahr zuvor hat sich Bundeskanzler Stocker zu Wort gemeldet. In einem ausführlichen Interview mit dem "KURIER" erklärte er die Umstände seiner Genesung. Er ging auf Spekulationen über seine politische Zukunft ein. Dabei dementierte er Berichte über einen möglichen Rollstuhl.

Genesung und politische Gerüchte

Eine Woche nach dem Eingriff kursierten bereits wilde Gerüchte. Stocker erinnerte sich an die geringe Toleranz gegenüber kranken Politikern. Er las Berichte, er käme nie wieder zurück. Manche meinten, er säße im Rollstuhl. Tatsächlich musste er nur langes Sitzen und Stehen vermeiden. Daher nahm er virtuell an Sitzungen teil. Trotz allem kochte die Gerüchteküche hoch.

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Marterbauer und Steuerpolitik

Finanzminister Markus Marterbauer ist in der letzten Phase seiner Chemotherapie. Stocker verglich die beiden Erkrankungen nicht. Marterbauer habe eine schwierigere Phase. Seine Disziplin sei bewundernswert. Ob er das Vizekanzleramt übernimmt, bleibt offen. Stocker geht von pragmatischem Zugang aus. In der Koalition gibt es Unterschiede. Marterbauer ist für Vermögenssteuern. Stocker schließt diese unter seiner Führung aus.

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Kritik an Herbert Kickl

Deutliche Worte fand der Bundeskanzler für FPÖ-Chef Herbert Kickl. Eine Minderheitsregierung sieht er kritisch. Nach der Wahl hätte Kickl regieren können. Er wollte nicht. Er übernahm keine Verantwortung. Er blieb in der Opposition. Stocker bemerkt bei der FPÖ Zerschlagungslust. Er kritisiert die Nähe zur Autokratie. Gesellschaftliche Gruppen werden gegeneinander ausgespielt. Polarisierung ist das Ziel dieser Politik.

Reform und zukünftige Maßnahmen

Die Wehrdienstreform sieht das Parlament nun am Zug. Innerhalb der Regierung gab es Einigung. Stocker wünschte sich schnellere Schritte. Er sieht die Arbeit dennoch positiv. Doppelbudgets und Pensionen wurden geändert. Die Sozialhilfe erlebte einen Kurswechsel. Wer arbeiten kann, muss es tun. Unterstützung wird gekürzt. Es gilt die Devise Werkbank statt Parkbank. Integration soll verpflichtend sein. Unterstützungsbedürftige bleiben geschützt. Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden. Energieintensive Betriebe werden entlastet. Die Aktivpension beginnt am ersten Jänner.