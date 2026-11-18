Kanzler Stocker lockert die Regeln für das Zukunftsdepot. Seit Dezember 2024 dürfen fünf Einzahler pro Kind bis zu 5.000 Euro sparen. Startbonus 500 Euro ab 2027.

Kanzler Karl Nehammer hat die Regelungen für das staatliche Zukunftsdepot für Kinder entscheidend erweitert und damit auf Kritik reagiert. Ab dem 1. Dezember 2024 dürfen neben den Eltern auch Großeltern, Taufpaten und weitere Bezugspersonen in das vermögenswirksame Sparprodukt einzahlen. Die ÖVP stellt damit den Kreis der möglichen Geldgeber von bisher nur den gesetzlichen Vertretern auf bis zu fünf Personen pro Kind aus.

Erweiterter Einzahlerkreis ab Dezember

Ursprünglich sah der Begutachtungsentwurf vor, dass nur die gesetzlichen Vertreter eines Kindes direkt Geld in das Depot überweisen durften. Geschenke von Verwandten wie Großeltern oder Paten mussten zuvor umständlich über die Eltern abgewickelt werden. Diese Einschränkung fällt nun weg. Das Kabinett hat die Änderung beschlossen, sodass bis zu fünf Einzahler pro Kind das Konto füllen dürfen. Pro Kind und Kalenderjahr beträgt die Gesamtobergrenze für alle Einzahlungen zusammen 5.000 Euro. Diese Obergrenze gilt solidarisch für alle beteiligten Personen.

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500 Euro Staatsbonus für Neugeborene

Für Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden, ist ein staatlicher Startbonus von 500 Euro vorgesehen. Dieser Bonus wird dem neuen Depot automatisch gutgeschrieben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch für bereits geborene Minderjährige soll eine Eröffnung des Depots möglich sein, jedoch erhalten diese keinen Startbonus. Der Bonus gilt exklusiv für die Geburtsjahrgänge ab 2027. Die Entscheidung zur Anlage trifft weiterhin die gesetzlichen Vertreter des Kindes.

Anlageformate und Steuerprivilegien

Das angesparte Kapital soll langfristig und sicher angelegt werden. Mögliche Anlageinstrumente sind regulierte Investmentfonds oder der Bundesschatz. Ein zentrales Element des Konzepts ist die Steuerbefreiung. Kursgewinne, die durch die Wertentwicklung der Fonds oder Zinserträge entstehen, bleiben bis zum 18. Geburtstag der Kinder von der Kapitalertragsteuer befreit. Dies dient dazu, die Vermögensbildung durch den Zinseszins-Effekt über lange Zeiträume zu maximieren.

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Ziele und politische Einordnung

Kanzler Stocker begründet die Änderung mit dem Ziel, die soziale Durchlässigkeit in Österreich zu stärken. Er erklärte: "Ich will Politik für die nächste Generation machen. Das heißt auch, dass es notwendig ist, das Aufstiegsversprechen zu erneuern." Die Erweiterung des Einzahlerkreises soll Familien entlasten und es ermöglichen, dass auch das familiäre Umfeld in die Zukunft der Kinder investiert. Als konkretes Ziel nennt der Kanzler die Finanzierung eines ersten Eigenheims oder eine Ausbildung.

Parlamentarischer Ablauf im Winter

Der Gesetzesentwurf wird im Dezember dem Parlament zugewiesen. Die entscheidende parlamentarische Debatte und Abstimmung ist für den Jänner geplant. Bis dahin ist das Modell noch nicht final in Kraft. Mit der geplanten Verabschiedung im Jänner steht dem Zukunftsdepot nun die legislative Hürde bevor. Die Regierung rechnet mit einer breiten Unterstützung für das Modell, das als langfristiges Instrument der Staatsverschuldung und Familienpolitik dient.