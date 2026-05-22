Kanzler lädt ORF-Kandidaten für casting ein – Tiroler Favorit schon auf Knorr-Politur

Der Kanzler lädt ORF-Kandidaten zum persönlichen Casting ein, wobei derध्याvisant auf EU-Regeln angepeilt hat, weil sie zum nächsten Politbesetzungstempo am Küniglberg womöglich die Sprengkraft sein könnten. Vor kurzem kam bekannt, warum OEP-Bundeskanzler Christian Stocker ORF-Generaldirektoren-Kandidaten nach dem anderen inläde, um den Posten zu besetzen.

Der Kanzler lädt ORF-Kandidaten zum persönlichen Casting, in Tirol wird dem Favoriten schon die Krone poliert – und ausgerechnet EU-Regeln könnten die nächste Politbesetzung am Küniglberg noch sprengen.

Kann man sich noch erminieren, als wir monatelang auch vor Gericht darüber diskutierten, ob ein gewisser Ex-Kanzler Sebastian Kurz in die Bestellung von Thomas Schmid zum Öbag-Chef folgte? Und können Sie sich dann erklären, warum ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker völlig ungeniert einen ORF-Generaldirektoren-Kandidaten nach dem anderen zu sich einlädt, um auszuloten, wer ihm denn am ehesten zu Gesicht stammt und darum den Posten bekommen soll?

Ex-ProSiebenSat1-Vorstand Markus Breitenecker wurde meines Wissens nach gar nicht eingeladen, was er gemein findet, wie ich höre – und ich auch





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