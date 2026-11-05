Kanzler Karl Nehammer trifft Xi Jinping: 5,4 Milliarden Euro Exportpotenzial für Österreich

Österreichs Kanzler Karl Nehammer reist mit Delegation nach China. Ziele sind Gespräche mit Xi Jinping und neue Exportchancen im Maschinenbau.

Österreich s Bundeskanzler Karl Nehammer begibt sich im Rahmen einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation auf eine strategische Reise nach China. Die Delegation umfasst rund 50 führende Vertreter aus der heimischen Wirtschaft, darunter Unternehmen wie AVL List, Doppelmayr, die Erste Group, RHI Magnesita, Andritz, die Raiffeisen Bank International, Engel sowie die Österreich ische Post. Diese intensive Präsenz unterstreicht die Bedeutung, die Wien der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem ostasiatischen Markt beimisst.

Strategische Exportziele und wirtschaftliche Partnerschaft

Die Regierung prognostiziert bis zum Jahr 2030 zusätzliche Exportchancen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro speziell für österreichische Firmen. Diese Chancen konzentrieren sich vor allem auf die Branchen Maschinenbau, Automatisierung, Mikroelektronik und Umwelttechnologien. Kanzler Nehammer betont dabei, dass Österreich als exportorientierte Volkswirtschaft seinen Wohlstand maßgeblich davon abhängig macht, wie erfolgreich heimische Unternehmen auf internationalen Märkten agieren. Die aktive Wirtschaftsdiplomatie soll dabei helfen, neue Türen zu öffnen, österreichische Interessen wirksam zu vertreten und langfristige Partnerschaften zu ermöglichen, die beiden Seiten zugutekommen.

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Erste Station Shanghai mit CIIE und Tech-Inspektion

Der erste Halt der Reise führte die Delegation nach Shanghai, wo Karl Nehammer auf den Bürgermeister Zhu Zhongming traf. Parallel dazu nahm die österreichische Führung an einem Wirtschaftsforum teil und erkundete die riesige Importmesse CIIE (China International Import Expo). Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Programms war der Besuch beim chinesischen Technologieunternehmen AGIBOT. Dort erhielt die Delegation einen detaillierten Einblick in zukunftsweisende Technologien und demonstrierte das Interesse an innovationstreibenden Sektoren, die für die weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit relevant sind.

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Geschäftsbeziehungen ohne neue Abhängigkeiten

Während das Ziel klar in der Nutzung neuer geschäftlicher Chancen liegt, warnt Kanzler Nehammer vor strategischen Fehleinschätzungen. Er betont explizit, dass Österreich keine neuen Abhängigkeiten im Austausch gegen wirtschaftlichen Erfolg in Kauf nehmen will. Das erklärte Ziel ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, von der Österreich und China gleichermaßen profitieren. Diese Positionierung verdeutlicht den Versuch, wirtschaftliche Interessen mit geopolitischer Sorgfalt zu balancieren und souveräne Entscheidungen auch in komplexen internationalen Gefügen zu wahren.

Politische Höhepunkte in Peking am 6. November

Nach den intensiven Wirtschaftsterminen in Shanghai verlagert sich der Fokus der Reise auf die chinesische Hauptstadt Peking. Der politische Höhepunkt des Aufenthalts sind die direkten Gespräche zwischen Karl Nehammer und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping sowie Premierminister Li Qiang. Diese Begegnungen sind für den 6. November angesetzt und sollen die Grundlage für die künftige politische und wirtschaftliche Ausrichtung der bilateralen Beziehungen legen.