Kanye West verschiebt Konzert in Marseille nach Kritik und Einreiseverbot

Nach anhaltender Kritik und behördlichen Überlegungen verschiebt Kanye West seinen Auftritt in Marseille. Die Entscheidung unterstreicht die Schwierigkeiten des Rappers, Konzerte zu veranstalten, und wirft Fragen nach seiner Zukunft auf.

Kanye West hat seinen geplanten Auftritt in Marseille auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Entscheidung folgt auf anhaltende Kontroverse n und eine mögliche Prüfung durch französische Behörden bezüglich eines Verbots. Der Vorfall unterstreicht die anhaltenden Schwierigkeiten des Rappers, weltweit Auftritte zu organisieren, insbesondere angesichts seiner umstrittenen Äußerungen der Vergangenheit. Die Verschiebung wirft Fragen nach der Zukunft seiner Live-Auftritte auf und zeigt, wie sich öffentliche Kritik und behördliche Überlegungen auf seine Karriere auswirken können.

Die Entscheidung, das Konzert in Marseille zu verschieben, wurde von Kanye West selbst via X bekannt gegeben. Er erklärte, dass er nach sorgfältiger Abwägung die Show auf unbestimmte Zeit verschiebt. Das geplante Konzert sollte am 11. Juni im Velodrome in Marseille stattfinden. Die französische Tageszeitung Libération berichtete, dass Innenminister Laurent Nuñez die Möglichkeit einer Absage geprüft habe. Bürgermeister Benoît Payan hatte sich bereits im März gegen den Auftritt ausgesprochen und argumentiert, dass Marseille keine Bühne für Hass und Nationalsozialismus bieten dürfe. Diese klare Haltung des Bürgermeisters spiegelt die weitverbreitete Ablehnung von Wests früheren Äußerungen wider. In einem weiteren Post nach der Ankündigung der Verschiebung betonte West sein Bemühen um Wiedergutmachung und erklärte, er wolle seine Fans nicht in die aktuelle Situation hineinziehen. Er bekräftigte, dass seine Fans ihm alles bedeuten.

Die Verschiebung in Marseille reiht sich in eine Reihe von Problemen für Kanye West ein, die sich aus seinen kontroversen Äußerungen ergeben. Zuvor war ihm bereits die Einreise in das Vereinigte Königreich verweigert worden. Diese Entscheidung der britischen Regierung bezog sich auf geplante Auftritte bei einem Festival in London. Premierminister Keir Starmer hatte die Planung als „zutiefst besorgniserregend“ bezeichnet, was die Skepsis gegenüber dem Rapper unterstreicht. West hatte in der Vergangenheit wiederholt mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt, einschließlich der Veröffentlichung eines Liedes mit dem Titel „Heil Hitler“. Obwohl West sich Anfang 2026 in einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal entschuldigte und seine Äußerungen auf eine bipolare Störung zurückführte, scheint das Vertrauen in seine Person weiterhin stark beeinträchtigt zu sein. Die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass seine Vergangenheit weiterhin großen Einfluss auf seine Karriere und seine Möglichkeiten, weltweit aufzutreten, hat.





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