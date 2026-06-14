Kämpfer um Invaliditätspension: Kärntner Forstarbeiter erhält Recht

Ein Kärntner Forstarbeiter kämpfte jahrelang um seine Invaliditätspension nach einem schweren Arbeitsunfall. Der Präsident der Landarbeiterkammer Kärnten, Harald Sucher, kritisiert die Begutachtung und fordert Handlungsbedarf.

Ein Kärntner Forstarbeiter kämpfte jahrelang um seine Invaliditätspension nach einem schweren Arbeitsunfall . Trotz medizinischer Befunde und einer 100-prozentigen Minderung der Erwerbsfähigkeit durch die AUVA wurde sein Antrag abgelehnt.

Die Begutachtung durch eine zehnminütige Untersuchung wurde als oberflächlich kritisiert. Der Präsident der Landarbeiterkammer Kärnten, Harald Sucher, sprach von einem 'handfesten Skandal'. Der Betroffene wandte sich schließlich an die Landarbeiterkammer und der Rechtsstreit zog sich über eineinhalb Jahre. Am Ende bekam der Forstarbeiter Recht und die Invaliditätspension wurde ihm rechtskräftig zugesprochen.

Die Landarbeiterkammer sieht im Fall kein Einzelproblem, sondern ein großes Problem, das viele Waldarbeiter treffen würde. Sie kritisiert die bürokratischen Hürden bei Pensionen für Schwerarbeiter und die oftmals unvollständigen Unterlagen. Der Präsident der Landarbeiterkammer ruft zum Handlungsbedarf auf und fordert, dass Schwerarbeiter nicht durch oberflächliche Begutachtungen in jahrelange Gerichtsverfahren gedrängt werden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Invaliditätspension Arbeitsunfall Forstarbeiter Landarbeiterkammer Handlungsbedarf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finanzkrise beim Kärntner Roten Kreuz gefährdet medizinische VersorgungDas Kärntner Rote Kreuz ringt mit einer akuten finanziellen Notlage, die bereits jetzt die medizinische Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigen könnte. Hunderte Rettungseinsätze und tausende Krankentransporte pro Jahr stehen auf dem Spiel. Die Organisation warnt vor Einschränkungen und bittet um nachhaltige Unterstützung von Politik und Gesellschaft.

Read more »

Staatsanwalt Dauergast in Kärntner Politik-BürosUntreue unter Ausnutzung einer Amtsstellung, Betrug, Amtsmissbrauch – die Liste an Vorwürfen gegen amtierende Politiker und Spitzenpersonal in ...

Read more »

Aggro-Muscheln breitet sich in Kärntner Seen weiter ausQuaggamuschel breitet sich in Kärntner Badeseen aus und bedroht heimische Arten. Experten warnen vor Verletzungsgefahr und fordern Vorsichtsmaßnahme

Read more »

Nach Waldunfall wurde Kärntner Pension verweigertEin Kärntner Forstarbeiter überlebt einen schweren Arbeitsunfall nur knapp. Die AUVA bescheinigt ihm eine vollständige Erwerbsunfähigkeit, zahlreiche ...

Read more »