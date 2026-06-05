Kämpfe im Libanon gehen trotz Waffenruhe-Versuchs weiter: Hisbollah lehnt Bedingungen ab

Nach dem Scheitern einer US-vermittelten Waffenruhe im Libanon setzen Israel und die Hisbollah ihre Angriffe fort. Die Hisbollah lehnt die Bedingungen für eine Waffenruhe ab und warnt vor einer Kapitulation. Israel kündigt eine Fortsetzung der Militäreinsätze an und warnt Zivilisten vor Rückkehr. Der Konflikt bleibt zentral im US-Iran-Streit.

Nach dem gescheiterten Versuch einer von den USA vermittelten Waffenruhe im Libanon halten die Kämpfe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah im Südlibanon an. Nach libanesischen Angaben wurden bei einem israelischen Angriff am Donnerstag acht Zivilisten getötet.

Gleichzeitig meldete Israel den Tod eines Soldaten durch einen Hisbollah-Raketenangriff auf Truppen im Südlibanon. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Infrastruktur der Hisbollah. In der Nacht zum Freitag kündigte die Hisbollah einen weiteren Raketenangriff auf israelische Streitkräfte im Südlibanon an; eine unabhängige Überprüfung der Vorfälle war nicht möglich. Die Hisbollah hatte zuvor die in Washington zwischen dem Libanon und Israel vereinbarten Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt.

Die libanesische Regierung, die keine Kriegspartei ist und nur wenig Einfluss auf die Hisbollah hat, war an den Gesprächen nicht beteiligt. US-Präsident Donald Trump berichtete Reportern im Weißen Haus, die Hisbollah habe mit ihm gesprochen und die Waffenruhe nicht zurückgewiesen, wasoptimistische Aussagen über mögliche Fortschritte beinhaltete. Hisbollah-Führer Naim Kassim lehnte jedoch insbesondere die Forderung nach Entwaffnung seiner vom Iran unterstützten Miliz ab. Eine Auslegung, die der Hisbollah einen Stopp der Angriffe bei anhaltenden israelischen Angriffen auferlege, bezeichnete er als Kapitulation.

Die vereinbarte Waffenruhe sieht vor, dass die Hisbollah ihre Angriffe einstellt und sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses zurückzieht. Im Südlibanon sollen Sicherheitszonen eingerichtet werden, in denen ausschließlich libanesische Streitkräfte die Kontrolle haben; die praktische Umsetzung bleibt unklar. Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigte an, das Militär werde die Einsätze im Libanon vorerst fortsetzen. Gleichzeitig warnten Israel und die libanesische Regierung die aus dem Süden geflohene Bevölkerung vor einer Rückkehr, die erst nach einer offiziellen Freigabe sicher sei.

Der Konflikt im Libanon ist zentraler Streitpunkt in den stockenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Teheran, das die Hisbollah bewaffnet und finanziert, betrachtet die Kämpfe als Verstoß gegen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran





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