Kampf auf Leben und Tod am Wiener Flughafen: Polizistin greift nicht ein

Ein schwerer Vorfall am Wiener Flughafen, bei dem ein Mann ein Sturmgewehr entreißen wollte, wirft Fragen über die Handlungsfähigkeit der Polizei auf. Eine Kollegin griff nicht ein, was zu einer lebensgefährlichen Situation führte. Die Debatte über Einsatzregeln wird immer dringlicher.

Ein schwerer Vorfall am Wiener Flughafen hat für große Aufregung gesorgt. Ein 100-Kilogramm schwerer Mann aus Lettland griff am 2. Februar in der Terminalhalle einen Polizisten an und versuchte, dessen Sturmgewehr zu entreißen.

Das Gewehr war mit 30 Schuss geladen, was die Situation zu einem Kampf auf Leben und Tod eskalieren ließ. Die Wiener Zeitung 'Krone' berichtete am Montag über den Vorfall, der bereits im Februar stattgefunden haben soll. Besonders beunruhigend ist, dass eine uniformierte Kollegin des Polizisten, die nur wenige Meter entfernt stand, nicht eingriff, sondern lediglich per Funk Verstärkung anforderte. Erst Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma konnten den Angreifer überwältigen, kurz bevor er den Abzug des Gewehrs betätigen konnte.

Die Vorfälle in der österreichischen Polizei führen zu einer wachsenden Verunsicherung unter den Beamten. Ein früherer Fall, bei dem ein afghanischer Flüchtling ohne Ticket durch die Bordkontrolle schlüpfte und mehrere Festnahmeversuche scheiterten, hat die Situation verschärft. Ein Beamter setzte in diesem Fall eine Ohrfeige ein, die laut Protokoll als 'gelinderes Mittel mit maßhaltender Gewalt zur Durchsetzung der Festnahme' eingestuft wurde. Der Flüchtling erklärte später, dass er kein Geld und keine Familie habe und nur heimfliegen wolle.

Trotz der rechtmäßigen Amtshandlung wurde der Beamte disziplinarrechtlich bestraft und musste 5500 Euro Strafe zahlen. Dies hat bei vielen Polizisten zu einer großen Verunsicherung geführt. Ein Beamter warnte gegenüber der 'Krone': 'Der nächste gefährliche Vorfall für die Sicherheit auch von Passagieren kommt aber bestimmt. Und was dann?

' Die Unsicherheit in den Reihen der Polizei ist groß, und viele fragen sich, wie sie in solchen Situationen handeln sollen, ohne sich rechtlichen Konsequenzen auszusetzen. Die Debatte über die Einsatzregeln und die rechtliche Absicherung der Beamten wird in Österreich immer dringlicher. Die Frage, wie die Polizei in solchen Extremsituationen reagieren darf, ohne später disziplinarisch verfolgt zu werden, bleibt ungelöst





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