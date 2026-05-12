Kampagne gegen die Zivilgesellschaft: Die Strategie der FPÖ gegen NGOs

Eine detaillierte Analyse über die Versuche der FPÖ, das Vertrauen in NGOs zu untergraben, und die dahinterstehende populistische Logik der Vertrauenszerstörung.

Die gezielte Zerstörung von gesellschaftlichem Vertrauen ist ein bewährtes Instrument im Werkzeugkasten populistischer und autoritärer Bewegungen. Nachdem bereits die freien Medien, die unabhängige Justiz und die akademische Wissenschaft ins Visier genommen wurden, richten sich die Angriffe nun verstärkt gegen Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs.

In Österreich lässt sich diese Strategie besonders deutlich an den aktuellen Kampagnen der FPÖ beobachten. Obwohl ein eigener Unterausschuss keinerlei Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Fördermitteln feststellen konnte, wird die Rhetorik der Diskreditierung fortgesetzt. Es scheint, als spielten Fakten in dieser politischen Strategie kaum eine Rolle, da das Ziel nicht die Aufklärung von Missständen ist, sondern die systematische Untergrabung der Glaubwürdigkeit zivilgesellschaftlicher Akteure.

Dies ist insbesondere in einem Land wie Österreich paradox, da das Vereinsleben tief in der kulturellen Identität verwurzelt ist. Von lokalen Blasmusikvereinen über Sportclubs bis hin zu großen Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz engagieren sich Millionen von Bürgern ehrenamtlich und spenden jährlich beträchtliche Summen. Diese Strukturen bilden oft das Rückgrat der sozialen Infrastruktur, wobei öffentliche Finanzierungen in der Regel auf strengen Leistungsverträgen basieren und mehrfach geprüft werden.

Die Forderung der NGOs nach einer weniger bürokratischen, dafür digitaleren und transparenteren Verwaltung wird dabei oft ignoriert oder ins Gegenteil verkehrt. Ein zentraler Punkt der aktuellen politischen Auseinandersetzung ist der Vorwurf der sogenannten Doppelförderung. Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Ahnungslosigkeit oder eine bewusste Fehlinterpretation komplexer Finanzierungsmodelle. In der Realität handelt es sich bei vielen Projekten um Kofinanzierungen, bei denen EU, Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam Ressourcen bereitstellen.

Ohne diese Zusammenarbeit würden essenzielle Dienste, etwa in der Hospizbetreuung oder bei Maßnahmen gegen Hass im Netz, schlichtweg nicht existieren. Es ist ein logischer Fehlschluss, verschiedene Förderungen für unterschiedliche Teilbereiche einer Organisation als unzulässige Doppelförderung zu bezeichnen. Ein Vergleich mit der Medienlandschaft verdeutlicht dies: Niemand würde einer Zeitung vorwerfen, unzulässig gefördert zu werden, nur weil sie gleichzeitig Presseförderung, Vertriebshilfen und Mittel zur Digitalisierung erhält.

Die Strategie der FPÖ folgt hierbei einem Muster, das bereits durch Donald Trump bekannt wurde: Wenn es nicht gelingt, das Vertrauen in die eigene Person oder Partei zu steigern, versucht man stattdessen, das Vertrauen in alle anderen Institutionen zu zerstören. Man zieht die anderen sozusagen hinunter, um die eigene Position relativ zu verbessern. Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von NGOs und den politischen Akteuren ist frappierend.

Während Organisationen wie das Rote Kreuz stabil hohe Vertrauenswerte in der Bevölkerung genießen, sinken die Werte für politische Köpfe wie Herbert Kickl teilweise in den negativen Bereich. Es ist auffällig, dass die Intensität der Angriffe auf NGOs oft genau dann zunimmt, wenn die FPÖ oder ihre europäischen Partner selbst mit schweren Vorwürfen der Misswirtschaft konfrontiert sind.

Aktuelle Beispiele sind die Empfehlungen zur Aufhebung der Immunität von Harald Vilimsky oder die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Millionenbeträgen innerhalb der Fraktion der Patrioten im EU-Parlament. Auch der Fall Marine Le Pen, bei dem EU-Gelder systematisch zur Parteifinanzierung zweckentfremdet wurden, zeigt die Ironie der Vorwürfe. Während die FPÖ NGOs als Propagandainstrumente einer Schattengesellschaft bezeichnet, nutzen sie selbst Kanäle wie den neuen Audio-Propagandakanal Austria First, um ihre Narrative zu verbreiten.

Die Zivilgesellschaft fordert hingegen seit Jahren ein einheitliches und benutzerfreundliches Transparenzregister, das für NGOs, Unternehmen und Wirtschaftsverbände gleichermaßen gilt. Es geht also nicht um die Verschleierung von Geldflüssen, sondern um eine ehrliche und moderne Form der Rechenschaftspflicht, die das Vertrauen der Bürger stärkt, statt es für politische Zwecke zu opfern





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