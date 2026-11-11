Kamera mit Mikrofon: Heimliche Tonaufnahmen können strafbar sein

Videoüberwachung mit Audiofunktion kann nach Paragraph 201 StGB strafbar sein. Die Datenschutzkonferenz sieht die Tonfunktion deshalb als abzuschaltendes Risiko.

Eine Überwachungskamera mit Mikrofon zeichnet nicht nur Bilder auf, sondern kann auch jedes Gespräch in ihrer Reichweite speichern. Ob ein Paketbote im Transporter mit seiner Kollegin spricht oder jemand auf dem Gehweg telefoniert, landet bei aktiver Audiofunktion auf der Speicherkarte oder in der Cloud. Nach Angaben des Portals inside-digital.de ist diese Gefahr für Haus- und Wohnungsbesitzer in Deutschland und Österreich rechtlich relevant.

Entscheidend ist in Deutschland Paragraph 201 des Strafgesetzbuches. Die Vorschrift betrifft das unbefugte Aufnehmen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes einer anderen Person und gilt damit auch für private Unterhaltungen über den Gartenzaun.

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Paragraph 201 StGB erfasst nicht öffentliche Gespräche

Paragraph 201 StGB bestraft das unbefugte Aufnehmen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes eines anderen. Erfasst ist jedes Gespräch, das sich nicht an die Allgemeinheit richtet, also auch alltägliche Plaudereien zwischen Nachbarn.

Der Strafrahmen reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Wer eine Kamera mit Audiofunktion betreibt, ohne dass die betroffenen Personen zugestimmt haben, bewegt sich damit im Anwendungsbereich dieser Norm.

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Nach den Angaben von inside-digital.de schreibt die Datenschutzkonferenz der Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern in ihrer Orientierungshilfe zur Videoüberwachung ausdrücklich, dass eine Kamera mit Audiofunktion unter die Absätze 1 und 2 des Paragraphen fallen kann. Die Konsequenz daraus lautet, dass die Audiofunktion dauerhaft abzuschalten ist.

Abhören ist ebenso strafbar wie das Aufnehmen

Strafbar ist laut den Ausführungen nicht allein das Aufnehmen, sondern auch das Abhören mit einem Abhörgerät. Wer in der Live-Ansicht der App den Lautsprecher aktiviert und dem Gespräch vor der Haustür zuhört, kann sich nach dieser Auslegung ebenfalls strafbar machen, selbst wenn nichts gespeichert wird.

Auch der Versuch ist den Angaben zufolge strafbar. Damit reicht es nicht aus, dass eine Aufnahme technisch nur möglich wäre, wenn keine Speicherung erfolgt.

In Österreich regelt Paragraph 120 des Strafgesetzbuches den Missbrauch von Tonaufnahme- oder Abhörgeräten. Wer ein nicht für ihn bestimmtes, nicht öffentlich gesprochenes Wort heimlich aufnimmt, kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit 720 Tagessätzen Geldstrafe belegt werden. Auch die Weitergabe oder Veröffentlichung einer solchen Tonaufnahme ohne Zustimmung des Sprechenden ist strafbar.

Ein Gesprächsteilnehmer, der ein eigenes Gespräch heimlich aufzeichnet, handelt in Österreich nach den Angaben nicht automatisch strafbar. Eine solche Aufnahme kann aber zivilrechtlich rechtswidrig sein, wie Paragraph 16 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches zeigt.

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Innenkameras und Einbruchschutz ohne Ton

Die Regeln gelten nicht nur für Kameras im Außenbereich. Auch eine Innenkamera mit Mikrofon zeichnet Gespräche auf, wenn die Haushaltshilfe telefoniert, der Handwerker mit seinem Kollegen spricht oder Gäste am Esstisch sitzen.

Wer nicht weiß, dass mitgeschnitten wird, hat nach dieser Lesart nicht eingewilligt. Damit entsteht selbst bei gut gemeinter Überwachung ein rechtliches Risiko für die Menschen im Haushalt und ihre Besucher.

Für den Einbruchschutz trägt der Ton nach der Einschätzung des Artikels kaum etwas bei. Bildaufnahmen, Bewegungserkennung und Push-Benachrichtigungen leisten die eigentliche Arbeit. Der Ton bringt selten mehr als das Video, birgt aber ein Risiko, das sich vermeiden lässt.

Wer seine Kamera ausschließlich zur Überwachung nutzt, sollte das Mikrofon daher möglichst abschalten. Diese Vorgehensweise verringert das strafrechtliche Risiko und schützt die Privatsphäre von Besuchern, Handwerkern und Nachbarn.