Ex-US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat beim Austrian World Summit in Wien scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trumps Iran-Krieg geübt. Sie bezeichnete den Konflikt als unnötigen Krieg der Wahl und warf Trump Selbstgefälligkeit vor.

Die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat beim Austrian World Summit in der Wien er Hofburg scharfe Kritik an der Iran- Politik von US-Präsident Donald Trump geübt. In einer Diskussion mit Veranstalter Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete Harris den Krieg gegen den Iran als einen 'Krieg der Wahl', der aus 'Selbstgefälligkeit' des Amtsinhabers entstanden sei.

Sie betonte, dass sie diesen Waffengang niemals begonnen hätte und dass es keine politische Notwendigkeit dafür gegeben habe. Die Demokratin warf Trump vor, das amerikanische Volk mit unnötigen Ausgaben zu belasten: Durch gestiegene Treibstoffpreise habe der Krieg den durchschnittlichen US-Bürger rund 500 Dollar zusätzlich gekostet. Dabei sei ein großer Teil der Bevölkerung nur 400 Dollar von der Pleite entfernt. Trump habe als Oberbefehlshaber einen Krieg vom Zaun gebrochen, der vermeidbar gewesen sei, so Harris.

Israels Regierung hingegen rechtfertigt den Militäreinsatz mit der angeblichen Abwendung einer nuklearen Bedrohung. Harris äußerte sich auch zu den laufenden Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit dem Iran. Sie zeigte sich skeptisch und prognostizierte, dass Trump sich unabhängig vom Ergebnis zum Sieger erklären werde. Die 61-Jährige kritisierte die aktuelle Administration als 'die gefühlloseste, korrupteste und inkompetenteste Regierung, die es jemals gab'.

Trotz ihrer eigenen Niederlage bei der Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gegen Trump zeigte sie sich zuversichtlich, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen im Kongress im Herbst gewinnen würden. Harris appellierte an das Wiener Publikum, Trumps Regierung nicht mit dem amerikanischen Volk gleichzusetzen: Bei der Wahl 2024 habe nur ein Drittel der Wahlberechtigten für Trump gestimmt, ein Drittel für die Demokraten und ein Drittel habe sich gar nicht beteiligt. Zwei Drittel des amerikanischen Volkes hätten also nicht für Trumps Politik gestimmt.

Der Austrian World Summit, der jährlich von Arnold Schwarzenegger organisiert wird, dient traditionell als Plattform für Diskussionen über Klimaschutz und Frieden. In diesem Jahr stand der Iran-Konflikt im Mittelpunkt, nachdem Trump den Austritt aus dem Atomabkommen vollzogen und neue Sanktionen verhängt hatte. Harris nutzte die Gelegenheit, um ihre Vision einer alternativen Außenpolitik zu skizzieren, die auf Diplomatie statt militärischer Eskalation setze. Sie kritisierte die unilateralen Entscheidungen Trumps und forderte eine Rückkehr zu multilateralen Abkommen.

Die Rede von Harris stieß auf geteiltes Echo: Während ihre Anhänger die klaren Worte lobten, warfen Kritiker ihr vor, selbst keine konkreten Lösungen anzubieten. Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung des internationalen Dialogs und dankte Harris für ihren Besuch





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