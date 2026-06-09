Kaltfront "Rosi" bringt Gewitter und kühleres Wetter

Eine Kaltfront, gesteuert vom Tief "Rosi", führt am Dienstag im Süden und Osten Österreichs zu erhöhter Gewittergefahr mit lokalen Unwettern. Am Mittwoch verlangsamt sich die Front und bringt vor allem in der Mitte und im Südwesten des Landes ergiebigen Regen.

Am Dienstag steht Österreich im Einfluss einer Kaltfront , die vom Tief "Rosi" gesteuert wird, das über Norwegen liegt. Im Süden und Osten des Landes steigt dadurch die Gewitter gefahr deutlich an, lokal können sogar Unwetter auftreten.

Die höchsten Temperaturen vor dem Frontdurchgang werden mit 25 bis 30 Grad im Bereich von Lienz bis Mistelbach erwartet, hinter der Front wird es deutlich kühler: Innsbruck erreicht gerade noch 20 Grad, Bregenz nur 18 Grad und in den westlichen Hochtälern bleiben die Werte um 15 Grad. Die stärksten Gewitter bilden sich typischerweise dort, wo die Sonne vor der Front noch kräftig einheizen und so viel Energie für die Gewitterentwicklung aufbauen kann.

In Nordtirol, Salzburg, Oberösterreich sowie in der Obersteiermark und im westlichen Niederösterreich gibt es vereinzelte Gewitter ohne besonderes Unwetterpotential. Am Mittwoch verlangsamt sich die Frontbewegung und sie "verwellt" über Österreich. Dabei ist noch unsicher, wo genau die Verwellungszone liegt, voraussichtlich wird es jedoch etwa in der Mitte des Landes zu ergiebigem Regen kommen, vor allem in Tirol, Salzburg, Kärnten und der Obersteiermark. Die Wahrscheinlichkeit für Regenmengen von 30 Litern pro Quadratmeter oder mehr ist besonders im Südwesten gut abgesichert





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