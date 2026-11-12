Kaltfront bringt Sturm und Schnee nach Österreich

Eine Kaltfront sorgt für Sturm, Regen und Schnee in Österreich. Die Temperaturen sinken drastisch. Betroffen sind vor allem der Süden und Osten des Landes.

Die Nacht zum Freitag bringt in weiten Teilen Österreich s ungemütliche Wetterbedingungen mit sich. Eine stark ausgeprägte Kaltfront dringt aus Nordwesten in das Land ein und verdrängt die bisherige Warmluft. Für diese meteorologische Entwicklung zeichnet die Wetterdienststelle GeosphereAustria verantwortlich. Die prognostizierten Werte deuten auf einen drastischen Umbruch in der Wetterlage hin, der mehrere Bundesländer betrifft.

Starker Regen und Schneefall in Südstaaten

Der Hauptauslöser des aktuellen Unwetters ist ein Italientief im Süden, das mit der einströmenden Kaltluft interagiert. Besonders im Süden und Südosten Österreichs ist mit teils ergiebigem Regen zu rechnen. Die Feuchtigkeit des Tiefs kombiniert mit der absteigenden Kaltfront führt zu intensiven Niederschlägen. In den betroffenen Alpenregionen kann der Regen dabei in schneevermutete Schauer übergehen, sobald die Temperaturen sinken. Die Intensität der Niederschläge ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt, wobei die Südstaaten die höchsten Werte erwarten lassen.

Also read Julia Scheib sorgt für Lacher bei „Willkommen Österreich“

Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter Höhe

Die mit der Front verbundene Kaltluft sorgt für einen markanten Rückgang der Schneefallgrenze. In der Nacht zum Freitag kann diese von ursprünglich höheren Lagen auf bis zu 1.500 Meter absinken. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie in den nördlichen und östlichen Landesteilen liegt die Grenze nach der Prognose bei 1.000 bis 1.500 Metern. Am Vormittag drückt sich die Kälte weiter nach unten, sodass die Grenze schrittweise auf Lagen zwischen 800 und 1.800 Metern absinkt. Dies bedeutet, dass selbst in niederen Lagen Schnee fallen kann, wo vorher noch Regen fiel.

Stürmischer Wind aus Nordwest und Nordost

Neben den Niederschlägen ist vor allem der Wind eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr. In der zweiten Nachthälfte frischt der Wind deutlich auf und dreht auf West bis Nordwest. In den frühen Morgenstunden weht er im Nordosten lebhaft bis stark. Tagsüber kann der Wind im Nordosten weiterhin kräftig aus Nordwest wehen. In anderen Landesteilen, wie dem Donauraum, ist zeitweise mäßiger Wind aus Ost bis Südost zu erwarten. Gegen Abend wird es in den Nordalpen zunehmend föhnig, was die Windverhältnisse lokal wieder verändert.

Advertisement

Kurzfristige Aufklärung und Sonnenschein

Trotz der nächtlichen Unwetterlagen klingen die Niederschläge bis zum Mittag überall ab. Die Wolken lockern sich von Nordwesten her auf, und die Sonne zeigt sich teilweise ungestört. In manchen Regionen ist der Himmel dann sogar vollständig wolkenlos. Am längsten bleiben die Niederschläge in Kärnten und in der südlichen Steiermark erhalten. Für den Rest des Tages scheint die Sonne dann verbreitet ungestört, wobei nur in wenigen Tälern und Senken frühtägliche Nebelfelder die Sicht beeinträchtigen können.

Temperatursturz auf bis zu minus 6 Grad

Die thermische Entwicklung ist ebenfalls extrem. Die Temperaturen fallen deutlich ab und bewegen sich nachts zwischen minus 1 und plus 8 Grad. Am Freitagmorgen sind in einigen Regionen sogar minus 6 Grad möglich. Tagsüber steigen die Werte je nach Bewölkung und Föhnwirkung unterschiedlich an. Im Westen und Süden bleibt es aufgrund der anhaltenden Wolken und Niederschläge oft kühler, während im Osten und in den Tälern die Sonne die Temperatur schnell steigen lässt. Hartnäckiger Nebel bleibt lediglich im Waldviertel und im oberösterreichischen Alpenvorland bestehen, während der Rest des Landes trocken und sonnig wird.