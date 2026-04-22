Kalifornisches Brautpaar schneidet Hochzeitstorte mit Guillotine an – Hommage an Marie Antoinette sorgt für Aufsehen

Ein Brautpaar in Kalifornien überraschte seine Gäste mit einer ungewöhnlichen Tortenanschnitt-Zeremonie: Sie verwendeten eine eigens angefertigte Guillotine, um ihre Verbundenheit zur französischen Königin Marie Antoinette zu demonstrieren. Die Aktion löste eine hitzige Debatte über Kreativität und Respekt aus.

Ein Hochzeit spaar in Kalifornien sorgte mit einer außergewöhnlichen und durchaus provokanten Idee für Aufsehen. Die Braut, Sabrina, hegte eine besondere Verbundenheit zur französischen Königin Marie Antoinette , die in ihrer Kindheit von einer Büste der Monarchin im Elternhaus umgeben war.

Diese Faszination mündete in der Entscheidung, ihre Hochzeit ganz im Stil der umstrittenen Königin zu gestalten. Doch Sabrina ging weit über die üblichen Elemente wie Kleid und Dekoration hinaus. Sie wollte das Thema Marie Antoinette auf eine Weise zelebrieren, die ihre tragische Geschichte widerspiegelt. Marie Antoinette, wie allgemein bekannt, fand im Jahr 1793 während der Französischen Revolution ihr Ende unter der Guillotine.

Inspiriert von diesem historischen Ereignis beschloss das Paar, die berüchtigte Hinrichtungsmaschine in den traditionellen Tortenanschnitt zu integrieren. Wie Tag24.de berichtete, stellte sich die Frage, wie man eine Guillotine in die Hochzeitsfeierlichkeiten einbauen könnte. Sabrina, mit ihrem unkonventionellen Denkansatz, fand eine überraschende Antwort: Sie ließ eine Guillotine anfertigen. Um die potenziell düstere Konnotation des Instruments zu mildern, wurde es mit Glitzer überzogen und mit farbenfrohen Schleifen verziert, wodurch ein überraschender Kontrast zwischen der historischen Bedeutung und der festlichen Atmosphäre entstand.

Der Bräutigam, Kurt Brossman (33 Jahre alt), zeigte sich überraschend gelassen gegenüber der ungewöhnlichen Idee seiner Frau. Er gestand, dass er an ihre kreativen Eigenheiten gewöhnt sei. Sabrina erzählte, dass er zunächst skeptisch reagierte und fragte, ob eine Guillotine wirklich notwendig sei. Ihre Antwort war eindeutig: Ja, es sei eine selbstverständliche Entscheidung.

Die Herstellung der Guillotine belief sich auf lediglich 250 Dollar. Die gesamten Kosten für die Hochzeit, die am 18. März im Buddy Todd Park stattfand, betrugen rund 1500 Euro. Der Moment des Tortenanschnitts wurde zu einem besonderen Spektakel, als Kurt das glitzernde Fallbeil hochzog und das blutverschmiert wirkende Messer freilegte.

Die Gäste waren gleichermaßen schockiert und amüsiert über diese unerwartete Wendung. Die Aktion löste in den sozialen Medien eine lebhafte Debatte aus, wobei einige die Kreativität und den Mut des Paares lobten, während andere die Wahl des Symbols als geschmacklos und respektlos kritisierten. Sabrina und Kurt verteidigten ihre Entscheidung, indem sie betonten, dass es sich um eine spielerische Hommage an die Geschichte handelte und keine Absicht bestand, die Tragödie der Französischen Revolution zu verharmlosen.

Sie betonten, dass sie die Hochzeit als eine Möglichkeit sahen, ihre Persönlichkeit und ihren Sinn für Humor auszudrücken. Die Geschichte des Hochzeitspaares verbreitete sich schnell in den Medien und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Sie wurde zu einem Beispiel für unkonventionelle Hochzeitsideen und regte zu Diskussionen über die Grenzen von Kreativität und Respekt an. Die Reaktion der Öffentlichkeit zeigte, dass selbst in einer modernen Gesellschaft historische Ereignisse und Symbole noch immer starke Emotionen hervorrufen können.

Das Paar selbst scheint die Aufmerksamkeit zu genießen und betrachtet die Kontroverse als Teil ihres einzigartigen Hochzeitstages. Sie planen, die Guillotine als Erinnerungsstück an ihre unvergessliche Feier aufzubewahren. Die Geschichte unterstreicht, dass Hochzeiten nicht nur traditionelle Rituale sein müssen, sondern auch eine Gelegenheit sind, die Persönlichkeit des Paares widerzuspiegeln und unvergessliche Momente zu schaffen.

Die Wahl des Symbols mag polarisieren, doch sie zeigt auch den Wunsch des Paares, aus der Masse herauszustechen und eine Hochzeit zu feiern, die wirklich einzigartig ist. Die Debatte über die Angemessenheit der Guillotine als Hochzeitselement wird sicherlich noch anhalten, doch eines steht fest: Sabrina und Kurt haben mit ihrer unkonventionellen Idee eine Hochzeit gefeiert, die niemand vergessen wird





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hochzeit Kalifornien Marie Antoinette Guillotine Tortenanschnitt Ungewöhnliche Hochzeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erpressungsfall um Babynahrung: Gift-Alarm bei HiPP sorgt für große UnsicherheitEine übersehene Drohmail führte zu einer gefährlichen Gift-Attacke auf HiPP-Babynahrung. Behörden suchen nach einem vermissten Glas, während Supermärkte Regale räumen und Eltern zur Vorsicht aufrufen.

Read more »

Trotz WM-Ticket im Abseits: Fifa sorgt für Sitzplatz-ChaosTicketkäufer fühlen sich bei der Fußball-WM in die Irre geführt: Hat sie die Fifa auf schlechteren Sitzen platziert als angeboten? Und wie teuer sind Österreich-Spiele?

Read more »

Jimi Blue Ochsenknecht sorgt mit neuer Liebe und scharfer Kritik von Ex Yeliz Koc für WirbelJimi Blue Ochsenknecht zeigt sich auf Instagram mit einer neuen Frau an seiner Seite. Seine Ex-Partnerin Yeliz Koc reagiert entsetzt und wirft ihm vor, die gemeinsame Tochter zu vernachlässigen.

Read more »

Schweizer Wetter-Experte sorgt im ORF für LacherEin Schweizer Wetter-Experte, Gaudenz Flury, besuchte Marcus Wadsak im ORF und präsentierte einen Wetterbericht für Österreich – auf Schweizerdeutsch, was für amüsierte Reaktionen sorgte. Der Bericht selbst verspricht sonniges Wetter mit Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad.

Read more »

Salzburger Landesjägermeister sorgt für Aufsehen mit WolfsaussagenDie Äußerungen des Salzburger Landesjägermeisters Max Mayr-Melnhof, wonach er einen Wolf auch ohne Jagdschein erschießen würde, haben eine Debatte über die Wolfspolitik in Österreich ausgelöst. Die Aussagen sind rechtlich und politisch umstritten und werfen Fragen nach der Selbstjustiz und der Notwendigkeit einer umfassenden wildökologischen Raumplanung auf.

Read more »

Krebs-Diagnose im Dschungelcamp sorgt für ChaosDschungelcamp: Krebs-Diagnose von Beverley Callard sorgt für Chaos hinter den Kulissen der aktuellen 'I’m A Celebrity All Stars'-Staffel.

Read more »