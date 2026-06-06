Nachdem eine Herde von Kalbinnen von einer Weide floh, sucht eine Landwirtin mit einer Drohne nach den noch vermissten Tieren. Die Suche ist auf die kühlen Morgenstunden beschränkt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Eine Herde von rund 30 bis 40 Kalbinnen ist am späten Nachmittag von einer Weide in der Region um Schöneben , Hintenberg und Schindlau ausgebüxt. Laut der Besitzerin, Doris Natschläger , waren die Tiere wohl durch etwas erschreckt worden und flohen.

Bisher haben etwa 30 der Tiere den Weg zurück zum Hof gefunden, während noch ungefähr elf vermisst werden. Die Landwirtin erklärt, dass die jungen Kühe sich noch nicht gut genug auskennen, um eigenständig heimzufinden. Sollten sie bis morgen früh nicht zurück sein, plant sie, eine Drohne zur Suche einzusetzen. Der Einsatz sei jedoch nur in den frühen Morgenstunden möglich, wenn es noch kühl sei, betont sie.

Die vermissten Tiere werden vermutlich im angrenzenden Waldgebiet zwischen den genannten Ortschaften gesichtet. Natschläger bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0664/2415797. Interessierte können das Schlagwort auch über ein Icon entfernen. Ein skeptischer Kommentar fragt, warum die Drohnensuche nicht bereits am selben Tag beginne, bevor sich die Tiere weiter zerstreuen.

Ein anderer Nutzer äußert, dass die Tiere wohl nicht als Schnitzel enden möchten, was ihre Intelligenz und den Umgang des Menschen mit ihnen thematisiert. Zudem wird eine sprachliche Bemerkung zu der Bezeichnung 'Mädchen' gemacht, die jedoch in keinem direkten Zusammenhang mit der Nachricht steht





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