Kabarettist und Jazzsängerin: Altmodisches Duettalbum mit Klassikern und Eigenkompositionen

Kabarettist Viktor Gernot und Jazzsängerin Simone Kopmajer haben ein Duettalbum aufgenommen, das Altmodik und Moderne vereint. Mit 13 Klassikern und zwei Eigenkompositionen, darunter eine von Herrn Professor Paul Urbanek, und Interpretationen von Liedern von Antonio Carlos Jobim, Roy Orbison und Melody Gardot, ist das Album "You Wonderful You" ein musikalisches Highlight.

Kabarett ist Viktor Gernot und Jazz sängerin Simone Kopmajer haben ein wunderbar altmodisches Duett album aufgenommen.

"You Wonderful You" vereint das Perfekte und Unperfekte auf direkt magische Weise. Viktor Gernot saß in einer Bar, als eine Stimme in seine Gehörgänge wehte, die ihm überaus behagte.

"Das ist eine Landsmännin von dir," gab ihm der Mixologe hinterm Tresen einen Hinweis, bevor er mit dem Namen der Sängerin herausrückte. "Simone Kopmajer? " Der war Gernot nicht geläufig. "Dabei sehe ich mich als Puristen, der hört und sammelt.

Ich konnte es nicht glauben. Und so bemühte ich mich, ganz altmodisch, CDs von ihr zu bekommen. Ich war sofort ein Fan. Simone Kopmajer hat internationales Format.

" Von Gernots Stimme und seiner lässigen Art zu phrasieren, war auch Kopmajer, die viele Jahre in den USA verbrachte und dort mit Instrumentalisten aus der ersten Liga musizierte, instant begeistert. Von Marianne Mendt in ein Radio-Special eingeladen, hörte sie Gernot erstmals live. Seit damals spazierte man um einander herum, nahm einmal sogar gemeinsam ein Weihnachtslied auf. Nun folgte das Unvermeidliche, ein ganzes Album mit delikaten Duetten.

Es nennt sich "You Wonderful You" und versammelt 13 Klassiker und Obskuriäten sowie zwei Originale. Eines von Herrn Professor Paul Urbanek, der nicht nur seine Finger über die Tasten spazieren führte, sondern auch für Struktur und Grundarrangements der Lieder verantwortlich zeichnete.

"Er ist präzise, geschmackssicher und herrlich unaufgeregt," drücken beide ihre Begeisterung unisono aus. Mit "Always There" ist auch eine subtile Eigenkomposition des Jazzprofessors in der gediegenen Liedersammlung gelandet. Sie ist eines der Highlights von "You Wonderful You" und deutet diskret an, dass man sich nicht nur auf das Great American Songbook verlassen müsste. Aber das taten Kopmajer und Gernot ohnehin nicht.

Die beiden brillieren auch in Liedern von Antonio Carlos Jobim, Roy Orbison und Melody Gardot. Über weite Strecken interpretieren sie den alten Country-Hadern "Blue Bayou" überraschend zurückgenommen. Es reicht, wenn der herrlich schnulzige Refrain seine weltumarmenden Qualitäten ausspielt. Auf Melody Gardots "Baby I‘m A Fool" überrascht Viktor Gernot mit Wienerischer Übersetzung, während Kopmajer in Originalsprache in die kleinen Räume hineinsingt, die der superbe Saxofonist Thomas Kugi lässt.

Simone Kopmajer und Viktor Gernot verstehen ihr Album "You Wonderful You" auch als Manifest gegen den Zeitgeist: "Wir sind sehr analog und handgemacht.

" "Wir haben viele patinierte Songs wieder in die Gegenwart geholt," sagt Kopmajer, während Gernot auf die Zeitlosigkeit der Lieder pocht. "Unser Titelsong "You Wonderful You" birgt vierzehn reine Reime, die dem Love Interest sagen, wie wunderbar es ist. Die damaligen verstanden es, Andeutungen ins leicht Frivole mit so einer Klasse zu bringen, wie es heutzutage niemand mehr kann. Das waren keine Songtexter, das waren Dichter," schwärmt er.

Die großen Stimmen der frühen Jahre dieser Musik leben sehr elegant in Kopmajers makellosen Interpretationen fort. Kein Wunder, bei ihrer langjährigen Erfahrung im Heimatland des Jazz. Auf so etwas kann Gernot nicht verweisen. Zu sehr nahm ihn das "Brettl" in Beschlag, die hiesigen Kabarettbühnen.

So sehr, dass ihm viele seine Qualifikation als Jazzsänger absprechen wollen. Dabei stand er sogar einmal mit der Richard-Österreicher-Big-Band auf der Bühne des Ronacher.

"Das war laut und kraftvoll, es "plescht" so richtig," erinnert er sich an einen Abend, wo er sich wegen der expressiven Bläsersektion den Scheitel mehrmals geradeziehen musste. "Wenn ich zu einem Gott bete, dann ist es," bekennt Gernot, der als Sänger aber eher an Dean Martin erinnert. Warme Stimme, zuweilen etwas holprige Intonation. Aber genau das macht den Charme aus.

Das Perfekte von Kopmajer mit dem nicht ganz Makellosen von Gernot ergibt genau diese wunderbare Mischung, die berührt.

"Je älter ich werde, desto mehr ist es mir egal, wenn Leute kommen, die sagen: ,I hob gar ned g‘wusst, dass Sie auch singen. ‘ Es ist tatsächlich mein erlernter Beruf und ich bin ein paar tausend Mal als Sänger auf der Bühne gestanden, sagt er, der als Kabarettist ungleich erfolgreicher ist. Das gemeinsame Musizieren nimmt er jedenfalls sehr ernst.

"Nur zwischendurch beim Plauschen kann es lustig werden. " Ihr Album sehen sie als Manifest gegen den Zeitgeist. "Wir sind sehr analog und handgemacht. Das wollen wir als Statement aufgefasst wissen.





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