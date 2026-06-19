Justizministerin Sporrer plant Entlassung von 500 Häftlingen zur Entlastung der Gefängnisse

Österreichs Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will bis zu 500 Strafgefangene vorzeitig aus der Haft entlassen, um die überfüllten Haftanstalten zu entlasten. Ausgenommen sind Sexual-, Terror- und schwere Gewaltdelikte sowie gefährliche Rückfalltäter. Die Maßnahme ist an bewährtes Verhalten und absolvierte Resozialisierungsschritte geknüpft. Derzeit liegt die Auslastung der Gefängnisse bei über 108 Prozent.

Justiz ministerin Anna Sporrer (SPÖ) plant eine einmalige vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlinge n aus Österreichs Gefängnis sen, um die überfüllten Haftanstalten zu entlasten. Die Maßnahme soll ausschließlich Strafgefangene betreffen, die sich im Vollzug bewährt haben und bei Freigängen oder Lockerungsmaßnahmen positiv aufgefallen sind.

Explizit ausgenommen von dieser Regelung sind Personen, die Sexual- oder Terrordelikte begangen haben sowie Täter schwerer Gewaltverbrechen. Auch Insassen, die wegen Straftaten nach dem Verbotsgesetz inhaftiert sind, gefährliche Rückfalltäter und Personen, die sich in elektronisch überwachtem Hausarrest befinden, sollen nicht in den Genuss der vorzeitigen Freilassung kommen. Das Bundesministerium für Justiz betont, dass die Sicherheit der Bevölkerung durch diese Maßnahme gewahrt bleibe, da im Einzelfall alle sicherheitsrelevanten Aspekte geprüft würden.

Der Vorschlag befindet sich noch in der Vorbereitung innerhalb der Bundesregierung und die genannte Zahl von 500 sei eine aktuelle Schätzung. Derzeit befinden sich 9124 Häftlinge in den österreichischen Gefängnissen (Stand 1. Juni 2026). Die Entlastungsaktion würde den Belag um etwa 5,5 Prozent reduzieren.

Die Auslastung der Haftanstalten lag zuletzt bei 108,34 Prozent, also deutlich über der Kapazitätsgrenze. Sowohl die Volksanwaltschaft als auch die GÖD-Justizwachegewehrkschaft hatten wiederholt auf die dramatischen Zustände im Strafvollzug hingewiesen und Alarm geschlagen. Bereits im Februar hatte Justizministerin Sporrer ein breites Maßnahmenbündel zur Entlastung der Gefängnisse angekündigt. Die nun geplante vorzeitige Entlassung ist Teil dieses Pakets und zielt darauf ab, den personellen und räumlichen Druck in den Haftanstalten zu verringern.

Die Entscheidung, bestimmte Deliktsgruppen von der Maßnahme auszuschließen, stößt auf allgemeine Zustimmung, da hier besonders sensible Straftaten betroffen sind. Gleichzeitig wird jedoch diskutiert, ob eine pauschale Freilassung von 500 Gefangenen der angemessene Weg ist, um das Problem der Überbelegung zu lösen. Kritiker fragen, ob nicht gezieltere Ansätze, wie etwa der Ausbau von Resozialisierungsprogrammen oder mehr Personal, nachhaltiger wären.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Entlassung an den erfolgreichen Abschluss von Lockerungs- und Resozialisierungsschritten geknüpft ist, was eine gewisse Kontrolle über die Auswahl der Betroffenen ermöglicht. Unklar bleibt, wie die praktische Umsetzung vor sich gehen soll und welche Kriterien im Einzelnen angelegt werden. Das Justizministerium versichert, dass alle Sicherheitsaspekte im Einzelfall geprüft werden. Dennoch bleibt ein Rest an Unsicherheit, insbesondere bei der Frage, wie die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden kann, wenn eine größere Anzahl von Strafgefangenen gleichzeitig entlassen wird.

Die Maßnahme wird von der Regierung als notwendiger Schritt gesehen, um die Haftbedingungen zu verbessern und den Anforderungen des Strafvollzugs gerecht zu werden. Langfristig sollen möglicherweise weitere Reformen folgen, um die Strukturen des österreichischen Justizvollzugs an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Die Entlastung der Gefängnisse bleibt ein drängendes Thema, das nicht nur Justiz- und Sicherheitspolitik, sondern auch die gesellschaftliche Debatte über Strafvollzug und Resozialisierung betrifft





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