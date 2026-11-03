Junge Syrer rast mit 165 km/h durch Wien - Polizei nimmt Verfolger fest

Ein 19-jähriger syrischer Fahrer löst eine gefährliche Verfolgungsjagd in Wien aus. Die Polizei nimmt ihn fest, nachdem er bis zu 165 km/h raste und rote Ampeln missachtete.

Ein 19-jähriger Mann syrischer Herkunft hat am späten Montagabend eine extreme und lebensgefährliche Verfolgungsjagd durch das Zentrum Wiens verursacht. Der junge Fahrer raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 165 km/h durch das Stadtgebiet und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Die Wiener Polizei nahm den 19-Jährigen schließlich fest, nachdem er sich wehrte und gegen seine Inhaftierung kämpfte.

Initialkontrolle am Südtiroler Platz

Die Beamten der Wiener Landesverkehrsabteilung waren gegen 23:00 Uhr auf der Laxenburger Straße aufmerksam geworden, weil das Fahrzeug des jungen Mannes augenscheinlich in einem schlechten technischen Zustand war. Als die Sicherheitskräfte versuchten, den Lenker zu einer Kontrolle anzuhalten, ignorierte dieser die entsprechenden Anhaltesignale. An der Kreuzung mit dem Südtiroler Platz beschleunigte der 19-Jährige plötzlich massiv und floh von den Einsatzkräften.

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Gefährliche Jagd durch Wiener Bezirke

Die folgende Verfolgungsjagd führte das Fahrzeug durch den zehnten, dritten, ersten und elften Bezirk. Dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 165 km/h beziehungsweise 160 km/h gemessen, obwohl in diesem urbanen Gebiet nur 50 km/h erlaubt waren. Der Fahrer fuhr wiederholt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und gefährdete zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße.

Massive Gefahr für Fußgänger und Autofahrer

Verschiedene Autofahrer mussten während der Flucht abrupt abbremsen, um einem Zusammenstoß zu entgehen. Auch Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht von dem wütenden Fahrzeug erfasst zu werden. Die Polizei bestätigte, dass die Geschwindigkeiten und das Fahrverhalten des 19-Jährigen ein enorm hohes Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellten. Die Situation eskalierte, als mehrere Fahrzeuge den Verkehr behinderten und die Unfallgefahr exponentiell stieg.

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Tödlicher Unfall und Festnahme in Einbahnstraße

Die Flucht endete schließlich im Bereich des Seeschlachtweges, als das Fahrzeug in einer Einbahnstraße landete. Der 19-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber weiterhin unkooperativ und wehrte sich aktiv gegen seine Festnahme. Aus diesem Grund mussten die Polizisten ihn mit Körperkraft aus dem Wagen ziehen und festnehmen. Der bereits amtsbekannte junge Mann besaß zu diesem Zeitpunkt keine gültige Lenkberechtigung für das Fahrzeug.

Strafrechtliche Konsequenzen und Beschlagnahmung

Das beschlagnahmte Fahrzeug wurde vorläufig von der Polizei sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wurden insgesamt 60 Anzeigen erstattet. Neben zahlreichen Verwaltungsübertretungen werden ihm auch strafrechtliche Delikte vorgeworfen. Die Ermittlungen der Wiener Polizei dauern an, um alle Umstände der wilden Verfolgungsjagd vollständig aufzuklären und die rechtlichen Konsequenzen für den jungen Fahrer einzuleiten.