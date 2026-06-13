Junge Motocrossfahrer verletzt: Unfall auf der Rheinstraße in Vorarlberg

Ein junger Motocrossfahrer ist am Samstagmittag auf der Rheinstraße in Vorarlberg in einen Unfall verwickelt worden. Der 16-Jährige war auf seinem Fahrrad unterwegs, als er mit einem Kleinlaster kollidierte. Der Jugendliche zog sich dabei Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste mit dem Rettungshelikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

Ein 16-Jähriger, der am Samstag mit seinem Fahrrad in Vorarlberg unterwegs war, stieß auf der Rheinstraße mit einem Klein-Lkw zusammen und wurde dabei im Kopfbereich verletzt.

Ein junger Motocrossfahrer war am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Rheinstraße in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich mit einem Kleinlaster kollidierte. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall Verletzungen im Gesichtsbereich zu und musste nach der medizinischen Erstversorgung noch vor Ort mit dem Rettungshelikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Die Straße musste gesperrt werden, der Verkehr über das Ortsgebiet von Hard umgeleitet werden. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs von Hard. Der Kleinlaster stand auf der Straße und der junge Fahrer kam aus der Gegenrichtung. Der Unfall war sehr schwer und der junge Mann musste mit dem Helikopter in das Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ist noch im Einsatz und untersucht den Unfall.

Der Verkehr in der Gegend ist noch stark eingeschränkt. Die Polizei bittet um Verständnis und ruft die Verkehrsteilnehmer auf, die Umleitung zu beachten. Der Unfall war sehr schwer und der junge Mann wird noch im Krankenhaus behandelt. Die Polizei wird den Unfall noch weiter untersuchen und die Umstände des Unfalls klären.

Der Verkehr in der Gegend ist noch stark eingeschränkt und die Polizei bittet um Verständnis. Der junge Mann wird noch im Krankenhaus behandelt und die Polizei wird den Unfall weiter untersuchen





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