Junge Menschen in Österreich: Steigende Wohnkosten verzögern den Auszug aus dem Elternhaus

Die steigenden Wohnkosten und die Inflation in Österreich beeinflussen das Auszugsalter junger Menschen. Aktuelle Daten zeigen, dass immer mehr junge Erwachsene im Elternhaus wohnen bleiben. Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen für die individuelle Lebensplanung und die wirtschaftliche Entwicklung.

Österreich liegt beim durchschnittlichen Auszugsalter unter dem EU-Schnitt, doch steigende Wohnkosten und Inflation könnten dazu führen, dass mehr junge Menschen länger im Elternhaus wohnen. Im Jahr 2025 lebten 26 Prozent der unter 30-Jährigen in Österreich noch bei ihren Eltern. Männer tendieren dazu, länger im Elternhaus zu bleiben als Frauen, was sich in den Statistiken widerspiegelt.\Die Belastung durch Wohnkosten ist für junge Menschen besonders hoch.

Die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung stärker betroffen. Im Jahr 2024 lag die Überbelastungsrate durch Wohnkosten für 20- bis 24-Jährige bei 6,7 Prozent und für 25- bis 29-Jährige bei 9,9 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass junge Menschen einen größeren Anteil ihres Einkommens für das Wohnen aufwenden müssen. Die Mietpreise sind gestiegen, was die finanzielle Situation zusätzlich erschwert. Im ersten Quartal 2025 betrug die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten pro Quadratmeter 9,9 Euro, im vierten Quartal bereits 10,4 Euro. Angesichts dieser Entwicklung ist zu erwarten, dass das Auszugsalter in den kommenden Jahren steigen wird.\Laut Eurostat liegt das durchschnittliche Auszugsalter in Österreich bei 25,1 Jahren, während der EU-Durchschnitt bei 26,2 Jahren liegt. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es große Unterschiede: In Finnland ziehen Menschen im Durchschnitt mit 21,7 Jahren aus, in Kroatien mit 31,3 Jahren. Die Lebenshaltungskosten, der Beziehungsstatus, die Situation am Arbeitsmarkt und berufliche Perspektiven spielen eine Rolle dabei, wie lange junge Menschen im Elternhaus wohnen. Auch kulturelle Gewohnheiten beeinflussen diese Entscheidung. Die steigenden Wohnkosten und die Inflation wirken sich negativ auf die finanzielle Situation junger Menschen aus und könnten dazu führen, dass sie später ausziehen. Die Überbelastungsrate durch Wohnkosten in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen innerhalb der EU lag 2024 bei 11,7 Prozent, während sie in der Gesamtbevölkerung bei 8,2 Prozent lag. Es ist also nicht verwunderlich, dass junge Menschen in Österreich aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten länger bei ihren Eltern wohnen. Diese Entwicklung könnte Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche haben, einschließlich der Familienplanung und der persönlichen Entwicklung junger Erwachsener.\Im Jahr 2025 lebten 62,5 Prozent der 20- bis 24-Jährigen in Österreich bei ihren Eltern. Bei den 25- bis 29-Jährigen waren es noch 23,7 Prozent. Im Vergleich zu 2005 ist ein Wandel erkennbar, da damals 29,4 Prozent der unter 30-Jährigen im Haushalt der Eltern lebten. Damals lebten mehr Männer länger im Elternhaus, während heute die Frauen etwas eher ausziehen. Die Entwicklung der Wohnkosten und die Inflation in den letzten Jahren haben einen deutlichen Einfluss auf die Entscheidung junger Menschen, wann sie aus dem Elternhaus ausziehen. Die steigenden Preise für Mieten und Lebenshaltungskosten erschweren es jungen Menschen, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu leisten. Elisabeth Oberndorfer schreibt regelmäßig Kolumnen zu ökonomischen Themen, und die aktuellen Entwicklungen im Wohnungsmarkt bestätigen die Tendenz, dass das Auszugsalter in Österreich steigen könnte





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