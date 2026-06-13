Junge Europäer fordern einen selbstbewussteren Kurs für Europa

Die Präsidenten von 60 Jugendorganisationen aus 39 europäischen Ländern haben eine gemeinsame Zukunftsvision für Europa vorgelegt. Sie fordern eine selbstbewussteren Kurs für Europa und kritisieren die Europäische Union für ihre Reaktion auf Kriege, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Konkurrenz.

So viele Präsidenten waren wohl noch nie gleichzeitig in Wien versammelt. Rund um den 12. Juni - jenen Tag, an dem sich die Österreicher vor 32 Jahren für den EU-Beitritt entschieden - arbeiteten die Vorsitzenden von 60 Jugendorganisationen aus 39 europäischen Ländern an einer gemeinsamen Zukunftsvision für Europa .

Vor 20 Jahren hatte man das Gefühl, Europa sitzt im Cockpit und bestimmt die Richtung. Heute sitzen wir eher hinten im Flugzeug und sind einer von vielen Passagieren, sagt Sophia Kircher. Die Tiroler EU-Abgeordnete und Österreichs erste Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) hatte die Präsidenten aller konservativen Jugendparteien der EU nach Wien geholt. In der am Freitag unterzeichneten





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