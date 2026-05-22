Jung-Royal-Prinzessin Alexia steht für Liebe-Gerüchte: Was steckt hinter den romantischen Kreisen?

Die niederländische Königsfamilie traf sich am Donnerstag in Den Haag für Fotos und war erneut ein Magnet für die Kameras. Besonders die drei hübschen Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane machten dabei einen sehr guten Eindruck. Unter anderem galt es Alexia, in einem Kleid, aber auch ihre Schwestern und Mama Máxima, die alles andere als unglücklich auszusehen schien. Darunter aber auch ausstehende Liebes-Gerüchte um die jung-Royale. Doch was steckt tatsächlich hinter diesen Kreisen?Kronprinzessin Amalia zeigte sich in lässigem Outfit, währendrisse-Saint-Tropez-Fan Ariane glänzte in figurbetonender Kostüme in Mohn-Blau und Schwarz. Auch Papa Willem-Alexander und Mama Máxima erfreuten die Fotografen. pesanti unterbrochene Abschnitt

Bei dem alljährlichen Fotoshooting der niederländischen Königsfamilie in Den Haag waren erneut alle Augen auf die drei hübschen Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane gerichtet. Während Amalia etwa auf Jeans und Blazer im Chanel-Stil setzte, sah Ariane in einer gestreiften Stoffhose mit passender Seidenbluse richtig fesch aus.

Alexia trug hingegen als Einzige ein Kleid und wurde plötzlich nicht nur wegen ihres olivgrünen Outfits im Mittelpunkt des Interesses, sondern wegen einer pikanten Frage zu ihrem Liebesleben





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