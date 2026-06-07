Julias Weg mit Multipler Sklerose: Von der Taubheit zur aktiven Therapieentscheidung

Julia erhielt 2020 die Diagnose Multiple Sklerose. Trotz anfänglicher Taubheit und Fatigue bewältigt sie dank Shared Decision Making und flexibler Arbeitszeiten ihren Berufsalltag. Ihr Erfahrungsbericht auf selpers.com zeigt, wie Betroffene aktiv an ihrer Behandlung teilhaben können.

Julias Leben änderte sich auf einen Schlag, als sie eines Tages ihre Fußsohlen nicht mehr spüren konnte. Einige Monate später kam die MS-Diagnose. Die schockierende Diagnose traf die damals 31-jährige Managerin für Digital Learning völlig unerwartet.

Ende 2019, nach einem intensiven Sportprogramm, spürte Julia plötzlich ihre Fußsohlen nicht mehr. Sie schob das komische Gefühl zunächst auf eine Muskelüberlastung, doch dann folgten immer weitere Schübe. Im Frühjahr 2020 stand die Gewissheit fest: Julia hat Multiple Sklerose, eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Selbst einfache Aufgaben wie das Addieren von zwei und vier wurden für sie kaum schaffbar.

Ich war vom Bauchnabel abwärts auf der rechten Seite komplett taub, konnte kaum noch Treppen steigen, erinnert sich Julia in einem Blogbeitrag auf der Online-Patientenplattform selpers.com. Der Weg bis zur Diagnose war für sie ein weiter und beschwerlicher. Aufgrund der hohen Krankheitsaktivität durchlief Julia verschiedene Therapieansätze und befindet sich heute in einer Eskalationstherapie. Der Weg dorthin folgte dem Prinzip des Shared Decision Making (gemeinsame Entscheidungsfindung) am Universitätsklinikum Augsburg.

Mithilfe detaillierter Pro- und Contra-Listen entschied Julia dabei aktiv über ihre Medikation mit. Diese partizipative Entscheidungsfindung stärkte ihr Gefühl der Kontrolle über die Behandlung. Seit Anfang 2021 ist Julia schubfrei, was aber nicht automatisch symptomfrei bedeutet, wie sie betont. Im Alltag hat sie vor allem im Sommer mit dem Uhthoff-Phänomen zu kämpfen, bei dem sich ihre Symptome bei Hitze deutlich verschlechtern, sowohl körperlich als auch mental.

Hinzu kommt eine ausgeprägte Fatigue, eine quälende Erschöpfung, die ihr Denken extrem verlangsamt. Es fühlt sich an, als wäre Watte im Kopf, beschreibt Julia den Zustand. Dass sie dennoch erfolgreich 30 Wochenstunden im Berufsleben bewältigt, verdankt sie vor allem der Flexibilität und dem Verständnis ihres Arbeitgebers. Julia arbeitet in einem Unternehmen, das ihr ermöglicht, ihre Arbeitszeiten an ihre Gesundheit anzupassen und bei Bedarf von zu Hause aus zu arbeiten.

Diese Unterstützung ist für sie essenziell, um trotz der chronischen Erkrankung ein erfülltes Berufsleben führen zu können. Auf der Online-Plattform selpers.at erzählt Julia umfassend von ihren Erfahrungen mit Multipler Sklerose. Die Seite bietet kostenlose, medizinisch fundierte Kurse und Erfahrungsberichte für Menschen mit chronischen Erkrankungen und deren Angehörige. Ziel ist es, Betroffenen Wissen zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass sie mit ihrer Krankheit nicht allein sind.

Julias Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie eine aktive Beteiligung an der Therapie und ein unterstützendes Umfeld den Umgang mit MS verbessern können. Sie hofft, dass ihr Bericht anderen Mut macht, sich nicht von der Diagnose unterkriegen zu lassen und den eigenen Weg zu finden





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