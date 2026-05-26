Julian Schutter, Austrian Gaza-Activist, Arrested at Vienna Airport

Julian Schutter, a former Austrian alpine skier and activist, was arrested at the Vienna Airport after returning from Israel. He was part of a Gaza-help flotilla that was stopped by Israeli forces in international waters. The activists tried to break the Israeli blockade with humanitarian goods. At the airport, Schutter and other activists chanted pro-Palestinian slogans, leading to a "lesser force incident" with the police. Schutter refused to cooperate with the identity check, resulting in his arrest. In a video, Schutter accused the police of brutality and showed blue marks on his body, which he claimed were added by Austrian and Israeli security forces. The police confirmed that there were bruises, but they said it was because Schutter did not cooperate. An investigation was opened against Schutter for disturbing the peace and violating order. He was released after identity verification. The incident was also reported to the prosecutor's office.

Julian Schütter und seine MitstreiterInnen bei der Ankunft der österreichischen Gaza-Aktivisten der"Global Sumud Flotilla" in Wien-Schwechat. Der frühere ÖSV-Abfahrer und Aktivist Julian Schütter ist am Montag nach seiner Rückkehr aus Israel am Flughafen Wien-Schwechat vorübergehend festgenommen worden.

Schütter war Teil einer Gaza-Hilfsflotte, die zuvor von Israel in internationalen Gewässern gestoppt worden war. Die Aktivisten hatten versucht, mit Hilfsgütern die israelische Seeblockade zu durchbrechen. Am Flughafen kam es laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zu einem "Lärmereignis", als Schütter und weitere Aktivisten lautstark pro-palästinensische Parolen riefen. Da sich der ehemalige Skirennläufer einer Identitätsfeststellung verweigert habe, sei er festgenommen worden.

In einem Video wirft Schütter der Polizei "Brutalisierung" vor und zeigt blaue Flecken, die ihm von österreichischen und israelischen Sicherheitskräften zugefügt worden sein sollen. Die Polizei bestätigte, dass es bei dem Einsatz zu Hämatomen gekommen sei, führte dies aber darauf zurück, dass Schütter nicht kooperiert habe. Gegen Schütter wurde Anzeige wegen Lärmerregung und Ordnungsstörung erstattet. Er wurde nach der Identitätsfeststellung wieder freigelassen. Der Vorfall wird zudem der Staatsanwaltschaft vorgelegt





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