Der Bundestrainer hat auf die besorgte Frage einer internationalen WM-Reporterin nach einer Schlange im deutschen Teamcamp mit einem Scherz reagiert.

Julian Nagelsmann hat auf die besorgte Frage einer internationalen WM-Reporterin nach einer Schlange im deutschen Teamcamp mit einem Scherz reagiert. Der Bundestrainer sagte bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto: 'Da ist eine große Anakonda'.

Die deutsche Pressesprecherin Franziska Wülle schritt ein, um Missverständnisse zu vermeiden, und merkte an: 'Das war ein Scherz'. Vor einigen Tagen hatte Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich von dem Reptilien-Fund im Camp in Winston-Salem berichtet und damit offensichtlich auch international Aufmerksamkeit erregt.

'Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt.

Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen', erzählte der 31-Jährige vom FC Bayern. Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Die Mannschaft hat sich in den letzten Tagen in Winston-Salem auf die Spiele vorbereitet.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf die Spiele vorbereitet und die Mannschaft trainiert. Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren gute Ergebnisse erzielt und hofft auf eine gute Leistung in den kommenden Spielen. Die Elfenbeinküste ist ein starkes Team und die deutsche Nationalmannschaft muss sich auf die Herausforderung vorbereiten. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf die Herausforderung vorbereitet und die Mannschaft trainiert.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren gute Ergebnisse erzielt und hofft auf eine gute Leistung in den kommenden Spielen. Die Elfenbeinküste ist ein starkes Team und die deutsche Nationalmannschaft muss sich auf die Herausforderung vorbereiten





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