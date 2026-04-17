Julia Mayer: Marathon-Training, Finanzen im Profisport und der weibliche Zyklus

Österreichs schnellste Marathonläuferin Julia Mayer im WZ-Interview über ihre intensive Trainingsroutine, die Herausforderungen des Profisports und die Bedeutung des weiblichen Zyklus in der Trainingsplanung.

Die österreichische Spitzenläuferin Julia Mayer teilt ihre intensive Training sroutine, die auf zwei Einheiten pro Tag und etwa 200 Kilometern pro Woche ausgelegt ist. In einem exklusiven Gespräch mit der WZ gibt sie Einblicke in ihre Vorbereitung, die Finanzen im Profisport und die Notwendigkeit, den weiblichen Zyklus in die Training splanung zu integrieren.

Ihre Tage sind vollständig dem Leistungssport gewidmet. 'Man kann sagen, ich bin Profiläuferin, ich habe ganz viel Zeit dafür, oder eigentlich nur die Zeit dafür', erklärt Mayer. Ihr Training gliedert sich in zwei Einheiten täglich, vormittags und nachmittags, mit einer dazwischenliegenden Erholungspause. Speziell für den Marathon umfasst dies eine beträchtliche Laufkilometerzahl, darunter lange Dauerläufe von 20 bis 35 Kilometern, kurze Tempoläufe, Intervalle und auch lange Tempoläufe, die gezielt auf die Anforderungen des Marathons ausgerichtet sind. Der Tagesablauf sieht typischerweise so aus: Aufstehen, frühstücken, sich auf das erste Training vorbereiten, das zwischen einer und zwei Stunden dauert. Anschließend folgt die Nachbereitung mit Dehnen, Essen und einer erneuten Ruhephase, um für die zweite Trainingseinheit fit zu sein. Dieses Pensum wiederholt sich täglich, um die nötige Ausdauer und Schnelligkeit zu entwickeln.

Die spezielle Marathonvorbereitung erstreckt sich über drei bis vier Monate und ist streng strukturiert. 'Die Läufe beginnen nicht so lang und werden länger. Auch die Intervall-Sessions werden Marathon-spezifischer', beschreibt Mayer den Aufbau. Anfangs mögen die Einheiten kürzer und vielleicht schneller sein, doch je näher der Wettkampf rückt, desto länger werden sie und orientieren sich immer stärker am Marathon-Tempo. In der unmittelbaren Wettkampfwoche, der sogenannten 'Tapering-Phase', wird das Trainingsvolumen deutlich reduziert. Mayer läuft dann nicht mehr allzu viel, manchmal nur noch eine Einheit pro Tag, damit die Beine am Marathontag frisch und ausgeruht sind.

Die Trainingspartnerwahl ist vielfältig. Mayer genießt das Laufen in Einsamkeit, begleitet von Musik, was ihr erlaubt, komplett abzuschalten. Gleichzeitig schätzt sie das Training in der Gruppe, idealerweise zu zweit oder zu dritt. Ihre Trainingspartner sind dabei stets männlich, darunter auch Leistungsläufer wie Mario Bauernfeind. Dieses gemeinsame Training macht ihr viel Spaß, da sie sich gegenseitig anspornen können. 'Er pusht mich mehr, aber es ist schön, wenn man Trainingspartner hat, die besser sind, wo man sich ranhängen kann', sagt sie. Diese Dynamik motiviert sie zusätzlich und hilft ihr, ihre Grenzen zu erweitern.

Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle in Mayers Vorbereitung. Ihre Diät ist generell sehr kohlenhydratreich, mit einem hohen Anteil an Reis, Pasta, Brot und Bananen als Hauptnährstofflieferanten. Ergänzt wird dies durch eine ausgewogene Zufuhr von Obst, Gemüse und Proteinen, vorzugsweise in Form von Eiern, Fleisch und Fisch. In der Marathonwoche konzentriert sich die Ernährung fast ausschließlich auf Kohlenhydrate, wobei Fette und Proteine stark reduziert werden, um den Magen am Wettkampftag nicht zusätzlich zu belasten. Während des Rennens greift sie ausschließlich auf Gels und flüssige Kohlenhydrate zurück, da feste Nahrung wie Bananen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Entscheidend ist hierbei das Training des Magens: 'Man trainiert, sodass der Magen daran gewöhnt ist. Wenn man für einen Marathon trainiert und am Marathon-Tag dann selber Gels nehmen will, muss man im Training die Gels ausprobieren.' Diese erprobten Gels werden mindestens zwei- bis dreimal pro Woche bei langen Dauerläufen oder Intervalltrainings konsumiert, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Das Ziel ist, dass die Nahrung im Körper verbleibt und keine Übelkeit hervorruft. Nach dem Rennen steht die Freude über die erbrachte Leistung im Vordergrund, gefolgt von einem steigenden Hunger, der nach süßen oder salzigen Belohnungen verlangt.

Während des Wettkampfs versucht Mayer, jegliche Ablenkung zu vermeiden und konzentriert sich vollständig auf die Renngruppe vor oder neben ihr. 'Ich schaue, dass ich mich da komplett pushen kann und wirklich beabsichtigt an nichts anderes zu denken, damit ich nicht abgelenkt werde', erklärt sie. Die Ankunft im Ziel wird von Erholung, dem Runterkommen und der puren Freude über die bewältigte Distanz begleitet. Die 42 Kilometer sind eine enorme Herausforderung, und das Erreichen des Ziels ist ein Moment des Triumphs. Der Hunger setzt ein, sobald das Adrenalin nachlässt, und die Vorfreude auf jegliche Art von Belohnung, sei es süß oder salzig, ist groß. Das Laufen mit Musik während Wettkämpfen lehnt sie entschieden ab. Es ist verboten und birgt erhebliche Gefahren, da Läufer die Umgebungsgeräusche und potenzielle Gefahren nicht wahrnehmen können. Dies beeinträchtigt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die anderer Teilnehmer, die möglicherweise schneller überholen möchten, aber durch die Musik gestört werden.

Das Thema Geld im Spitzensport ist ein weiterer wichtiger Punkt. Mayer räumt ein, dass der finanzielle Aspekt im Profisport eine Herausforderung darstellt und oft weniger Raum für Spontaneität lässt, da die Einnahmen nicht immer ausreichen, um alles spontan zu finanzieren. Der weibliche Zyklus findet in ihrer Trainingsplanung ebenfalls Berücksichtigung. Mayer betont die Notwendigkeit, diesen Aspekt in die sportmedizinische Betreuung und Trainingsgestaltung zu integrieren. Sie erwähnt, dass es wichtig ist, dass der weibliche Zyklus Platz in der Trainingsplanung finden muss und dass dies ein Thema ist, das bisher oft zu wenig Beachtung fand.

Schließlich spricht sie über ihre Gedanken während des Rennens. 'Auch während dem Rennen denke ich eigentlich an gar nichts. Ich fokussiere mich auf die Gruppe, die mit mir läuft oder vor mir läuft. Ich schaue, dass ich mich da komplett pushen kann und wirklich beabsichtigt an nichts anderes zu denken, damit ich nicht abgelenkt werde', beschreibt sie ihren mentalen Zustand. Nach dem Zieleinlauf steht die Erholung und das Runterkommen im Vordergrund, gefolgt von reiner Freude über die geschaffte Leistung. Der intensive Hunger setzt ein, sobald das Adrenalin nachlässt, und die Vorfreude auf die Belohnung ist groß, unabhängig davon, ob sie süß oder salzig ausfällt





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