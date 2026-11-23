Julia Hofwimmer aus Wels triumphiert beim OÖ Sommelierverein-Krimi gegen Gabriel Möslinger, Julia Rittberger und Martin Wakolbinger mit der besten Gesamtwertung.

Julia Hofwimmer vom Gasthof Hofwimmer in Wels hat am 9. November den traditionsreichen Vier-Viertel-Krimi des Oberösterreich ischen Sommelier vereins für sich entschieden. Im direkten Wettbewerb mit Gabriel Möslinger, Julia Rittberger und Martin Wakolbinger überzeugte die Lokalmatadorin nicht nur ihre Jury, sondern sammelte in der Gesamtwertung die meisten Punkte aller Teilnehmer. Das Event in Kooperation mit den Kultiwirten fand im familiären Ambiente des Gasthaus Hofwimmer statt und feierte abermals großen Erfolg bei Genießern und Fachleuten.

Wettbewerb Regeln und Herausforderungen

Das Konzept des Wettbewerbs verlangt von jedem Teilnehmenden, ein Vier-Gänge-Menü mit den passenden Getränkebegleitungen zu kuratieren. Die Herausforderung liegt in der strengen geografischen und geschmacklichen Vorgabe: Wein darf nur zu zwei der vier Gänge gereicht werden, wobei mindestens einer dieser Weine zwingend aus Oberösterreich stammen muss. Für die verbleibenden beiden Gänge sind andere alkoholische Getränke wie Bier oder Most sowie alkoholfreie Alternativen zu wählen, die ebenfalls ihren Ursprung in der Region haben müssen.

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Die Bewertung erfolgt blind, wodurch das Publikum die Zuordnung der Getränke zu den Gerichten und Sommeliers nicht kennt. Nach jedem Gang vergibt die Jury Punkte für die gelungene Harmonie zwischen Speise und Getränk. Diese transparente Methode stellt sicher, dass nur der Geschmack und die Qualität der Selektion zählen. Der Sieger ist am Ende derjenige, der die höchste Summe an Jury-Punkten aufweisen kann, was einen spannenden und fairen Wettkampf garantiert.

Gastronomische Details und Verkostung

Die kulinarische Basis des Abends bildeten Rote-Bete-Carpaccio, Blunzenlasagne, rosa gebratenes Beiried und ein Apfel-Tiramisu als Dessert. Julia Hofwimmer präsentierte zu diesen Gängen eine durchdachte Auswahl, die von McIntosh-Saft von Hirschvogel über den Furmint von Günter Triebaumer und die Cuvée Gloria von Lukas Schiefermair bis zur Eisbirne von Maximilian Hirschvogel reichte. Jeder Gang wurde von einem anderen Sommelier oder Team vertreten, was den Wettbewerb zu einem breiten Querschnitt der oö. Weinszene machte.

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Die Konkurrenten zeigten sich auf höchstem Niveau. Gabriel Möslinger trat für das Trofana Royal an, vertreten durch Thomas Breitwieser, während Julia Rittberger und Martin Wakolbinger beide vom Weinhaus Walkolbinger gestartet waren. Jeder der Vier-Viertel-Vertreter musste beweisen, dass er die spezifischen Eigenschaften der Gerichte mit passenden regionalen Produkten perfekt in Einklang bringen kann. Die hohe Erwartungshaltung an die regionalen Produkte wurde dabei von allen Teilnehmern gerecht.

Die Philosophie der Siegerin

Julia Hofwimmer beschreibt ihren Erfolg als Resultat einer klaren persönlichen Philosophie und nicht als glücklichen Zufall. Sie betonte, dass sie für jedes einzelne Produkt, das sie auswählt, gerade stehen muss. Ein entscheidender Faktor ist, dass sie die Getränke selbst gerne trinkt. Dies schafft eine authentische Basis, die das Publikum spürt und schätzt. Die Leidenschaft für das Handwerk wird hier zur entscheidenden Qualitätssicherung.

Neben der persönlichen Vorliebe spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis eine zentrale Rolle in ihrer Auswahl. Hofwimmer favorisiert eine klassische Abfolge der Geschmacksintensität, beginnend mit leichten und endend mit kräftigeren Aromen. Sie empfiehlt am Ende der Mahlzeit oft einen Prädikatswein, um das Menü würdig ausklingen zu lassen. Diese Strategie ermöglicht es den Gästen, die Aromen der Speisen optimal zur Geltung zu bringen, ohne dass die Getränke sie überlagern.

Ausblick auf die Regionalkulinarik

Der Erfolg des Vier-Viertel-Krims unterstreicht die wachsende Bedeutung von Regionalität in der Gastronomie und im Weinbau. Durch die Vorgabe, dass alle Getränke außer eventuell einem Wein aus Oberösterreich stammen müssen, wird die lokale Wertschöpfungskette gestärkt. Dies gibt lokalen Produzenten wie Hirschvogel, Günter Triebaumer oder Lukas Schiefermair eine Plattform, um ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.

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Die Veranstaltung zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Gastronomen, Sommeliers und lokalen Erzeugern ist. Der Wettbewerb dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche. Julia Hofwimmers Sieg ist ein Beleg dafür, dass bodenständige, regionale Produkte in der gehobenen Gastronomie eine hervorragende Rolle spielen können. Die hohe Punktzahl in der Gesamtwertung bestätigt die Beliebtheit dieses Formates und die Qualität der oö. Weinszene.