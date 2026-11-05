Jugendwort des Jahres 2024: GSÖD sucht neue Begriffe

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch sucht das Jugendwort des Jahres 2024. Testen Sie Ihr Wissen über aktuelle Jugendsprache und gewinnen Sie einen Preis von 50 Euro.

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch ( GSÖD) hat die Suche nach dem Jugendwort des Jahres gestartet und lädt die Öffentlichkeit dazu ein, ihr Sprachverständnis unter Beweis zu stellen. Besonders auf Plattformen wie Social Media verbreiten sich neue Ausdrücke rasend schnell und finden ihren Weg in den alltäglichen Sprachgebrauch der Jugendlichen. Begriffe, die vor Kurzem noch als "leiwand" oder "urcool" galten, sind heute plötzlich durch Wendungen wie "tuff", "dayummm" oder "Oaschbude" ersetzt worden.

Kandidaten für das Jugendwort des Jahres 2024

Diese neue Welle der Jugendsprache sorgt bei vielen Menschen für große Fragezeichen, da nicht alle Ausdrücke auf Anhieb verständlich sind. Begriffe wie "clock it", "fine shyt" oder "bodenlos" können selbst mutigen Sprachbeobachtern oft nur Bahnhof bedeuten. Die GSÖD sammelt aktuell wieder Kandidaten für den Titel des Jugendworts des Jahres, wobei die Auswahl sowohl englische Ausdrücke als auch typisch österreichische Begriffe umfasst.

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Praktischer Test des eigenen Sprachwissens

Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, ihr Wissen über die aktuelle Jugendsprache aktiv zu testen und sich mit den neuesten Trends auseinanderzusetzen. Die Zeitung sucht aktiv nach sogenannten "Werde Reporter", die sich mit den Herausforderungen der modernen Kommunikation beschäftigen möchten. Dabei geht es weniger um formelle Journalistenausbildung, sondern um die alltägliche Beobachtung und das Verständnis für die sprachlichen Veränderungen in der Gesellschaft.

Preise und Einreichmodalitäten für Teilnehmer

Die Motivation für die Teilnahme ist finanziell sehr attraktiv gestaltet, da der Preis für erfolgreiche Einsendungen 50 Euro beträgt. Interessierte können ihre Beiträge über die Telefonnummer 0670 400 400 4 einreichen, wobei Fotos oder Videos als Nachweis akzeptiert werden. Diese Medienbeiträge haben die Chance, in der Tageszeitung oder auf der digitalen Plattform Heute.at veröffentlicht zu werden, was den Teilnehmern eine öffentliche Sichtbarkeit bietet.

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Sprachwandel als kulturelles Phänomen

Der ständige Wandel der Sprache spiegelt den kulturellen Wandel der Jugendlichen wider, die neue Begriffe schnell aufnehmen und weitergeben. Während manche Ausdrücke mittlerweile auch bei älteren Generationen bekannt sind, bleiben andere eine geschlossene Welt für Außenstehende. Die GSÖD möchte mit dieser Aktion nicht nur den aktuellen Stand der Dinge dokumentieren, sondern auch das Bewusstsein für die Diversität und Dynamik der deutschen Sprache schärfen.

Aktive Rolle der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch

Durch die Förderung der Teilnahme an dieser Umfrage stärkt die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch den Dialog zwischen den Generationen. Sie ermutigt dazu, sich mit der eigenen Sprachkompetenz kritisch auseinanderzusetzen und die eigene Verwurzelung in der aktuellen Kommunikationskultur zu hinterfragen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Lücke zwischen verschiedenen Altersgruppen zu schließen und Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Sprachcodes zu reduzieren.

Einladung zur Mitwirkung an der Sprachforschung

Die GSÖD lädt alle Sprachinteressierten ein, sich an der Identifikation des Jugendworts des Jahres zu beteiligen und somit zur Bewahrung der lebendigen deutschen Sprache beizutragen. Es ist eine Gelegenheit, den eigenen Wortschatz zu erweitern und den pulsierenden Rhythmus der jugendlichen Kommunikation besser zu verstehen. Die Teilnahme ist ein einfacher, aber effektiver Weg, um Teil der aktuellen Sprachdebatte zu werden und gleichzeitig die eigene sprachliche Anpassungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.