Am 20. November demonstrieren tausende Jugendliche in Wien gegen Aufrüstung und für Bildung. Der ÖAMTC warnt vor massiven Staus auf der Ringstraße und der Zweierlinie.

Am Freitag, dem 20. November, finden in sechs österreichischen Städten große Jugendproteste statt, wobei die Hauptstadt Wien im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Das internationale Bündnis ruft unter dem Motto Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege zu Massenmobilisierung auf, die sich gegen militärische Aufrüstung und für soziale Investitionen richtet. In der Bundeshauptstadt beginnen die Aktionen bereits morgens um 10 Uhr vor der Universität Wien beim Schottentor, wo sich Zehntausende Teilnehmer versammeln sollen.

Organisation und politische Forderungen

Hinter der Mobilisierung steht ein internationales Netzwerk aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen, das nach eigenen Angaben von über 1.000 zivilgesellschaftlichen Gruppen unterstützt wird. In Österreich sind unter anderem Attac, Fridays for Future, Uni streikt!, Schule brennt! und die Sozialistische Jugend die treibenden Kräfte hinter der Protestwelle. Die Organisatoren fordern explizit höhere Investitionen in Bildung, Klimaschutz und leistbares Wohnen, während sie gleichzeitig eine weitere militärische Aufrüstung Europas entschieden ablehnen.

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Zentraler politischer Punkt ist die Forderung zur Abschaffung sämtlicher Formen der Wehrpflicht. Hanna Braun von Attac und StopReArmEurope Austria warnt davor, dass die EU-Staaten in den kommenden zehn Jahren mehr als sieben Billionen Euro für Rüstung ausgeben wollen, während bei Bildung und sozialer Sicherheit gespart werde. Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler betont hingegen den Paradigmenwechsel: Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung.

Ablauf der Demonstrationen in Wien

Der Tag ist mit mehreren aufeinanderfolgenden Großdemonstrationen geplant, die den Straßenverkehr in der Innenstadt massiv beeinträchtigen werden. Um 9.30 Uhr startet der Protestzug Gegen Militarisierung mit rund 1.000 angemeldeten Teilnehmern bei der Hauptuniversität am Universitätsring. Dieser Zug zieht entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße bis zum Parlament, wobei die Kundgebung gegen 14 Uhr enden soll.

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Kurz darauf, um 15 Uhr, beginnt die zweite große Demonstration am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof unter dem Motto Aufrüstung stoppen. Auch hier werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Der Protestzug führt von dort über die Mariahilfer Straße, die Zieglergasse, die Lindengasse, die Kirchengasse, die Babenbergerstraße und den Ring bis zum Heldenplatz, wo der Marsch gegen 17.30 Uhr abgeschlossen sein wird.

Verkehrssperren und Stauwarnungen

Aufgrund der zahlreichen Kundierungen müssen Autofahrer am Freitag mit erheblichen Verzögerungen und langen Staus rechnen. Die Polizei wird die betroffenen Straßen zeitweise sperren und den Verkehr umleiten. Besonders betroffen sind die Ringstraße, die gesamte Zweierlinie, der Karlsplatz sowie der Schwarzenbergplatz. Auch die Rechte Wienzeile und die Lothringerstraße liegen im engen Sperrgebiet der Demonstrationszüge.

Die Polizei warnt zudem vor Staus auf den Zufahrten zum Ring. Betroffen sind unter anderem der Rennweg, die Prinz-Eugen-Straße, die Favoritenstraße, die Burggasse, die Lerchenfelder Straße und die Josefstädter Straße. Wer nicht warten möchte, sollte die betroffenen Bereiche großräumig über den Gürtel oder die A23 umfahren und öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorzug geben.

Alternative Routen und weitere Termine

Der ÖAMTC rät dringend davon ab, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, und empfiehlt stattdessen die Nutzung der U-Bahn. Für notwendige Fahrten in den betroffenen Zonen sollten Pendler und Besucher die öffentlichen Nahverkehrsmittel priorisieren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Die betroffenen Bereiche werden durch die Demonstrationen vollständig blockiert, was eine Umfahrung nur über äußere Ringe erlaubt.

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Die Proteste am 20. November sind nur der Auftakt einer längeren Kampagne. Das internationale Bündnis StopReArmEurope kündigt von 20. bis 22. November weitere Protestaktionen in ganz Europa an. In insgesamt mehr als 25 europäischen Ländern und Hunderten von Städten werden an den folgenden Tagen ähnliche Aktionen gegen militärische Eskalation und für soziale Gerechtigkeit erwartet.