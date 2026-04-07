Jugendliebe im Spätherbst: Birgit Hutter und Xaver Schwarzenberger

Eine späte Romanze, die über Jahrzehnte hinweg ausblieb, entflammt neu. Birgit Hutter und Xaver Schwarzenberger, die sich einst am Filmset verliebten, finden im Alter zueinander und beweisen, dass wahre Liebe keine Altersgrenzen kennt. Die Geschichte einer einzigartigen Verbindung, die über Hindernisse hinweg Bestand hat und die Schönheit des Lebens im Spätherbst feiert.

Sie steht kurz vor ihrem 85. Geburtstag, er wird 80. Birgit Hutter und Xaver Schwarzenberger feiern ihre späte Jugendliebe im Alter. Das Leben im Spätherbst hält laut aktuellen Forschungsergebnissen zahlreiche faszinierende Überraschungen bereit. „Er sah aus wie ein jugoslawischer Schlagersänger“, erinnert sie sich lachend an ihre erste Begegnung 1969 bei Dreharbeiten in Lissabon. „Ich fand sie schon immer wunderschön“, ergänzt er, „und ich finde sie immer noch wunderschön.

“ Unser Gespräch findet in Birgit Hutters großzügiger Altbauwohnung in der Wiener Innenstadt statt, deren Herzstück eine Wohnküche in poppigem Grasgrün und Blitzblau bildet. Sowohl Birgit Hutter als auch Xaver Schwarzenberger sind passionierte Gastgeber, Feste für 70 oder 80 Gäste mit sich biegenden Tischen sind hier keine Seltenheit. „Wir haben uns auch in der Küche gefunden“, sagt sie, „er kocht fantastisch.“ Das endgültige Zueinanderfinden erforderte einen beträchtlichen Zeitraum, zwei Scheidungen (sowohl bei ihm als auch bei ihr) und das Aufziehen von insgesamt sechs Kindern: Über 50 Jahre sollten vergehen, bis der Funke aus Portugal romantische Nachwirkungen zeigte. Beim ersten Aufeinandertreffen war Birgit Hutter erst 28, verheiratet mit dem Maler Wolfgang Hutter, Mutter von drei Kindern (später vier) und bereits intensiv als Kostüm- und Bühnenbildnerin tätig. Xaver Schwarzenberger war mit 23 Jahren noch weit entfernt von seiner späteren Karriere als einer der gefragtesten Kameramänner und Filmregisseure im deutschsprachigen Raum und arbeitete am Set in der bescheidenen Position eines sogenannten Schwenkers, also eines Kameraoperateurs. Die Chemie zwischen der Tochter aus einer großbürgerlichen Feigenkaffee-Dynastie und dem Sohn „zufriedener Proletarier und verlässlicher Kirchenfeinde“ sorgte für Spannung am Set. Die Crew unterstützte die Amour fou, erzählt Hutter: „Wir haben extrem hart gearbeitet und waren viel, aber nicht nur im Bett. In Wien wurde nichts petzen. Abgesehen davon: In dieser Zeit nahm man Treue nicht so ernst. Ich bin sicher, dass Wolfi (ihr damaliger Ehemann Wolfgang Hutter, Anm.) auch seine Damen hatte.“ Das Hotelzimmer, in dem Birgit Hutter auch ihre Kostüme unterbringen musste, verwandelte sich während der Dreharbeiten in eine Liebeshöhle. Nach dem letzten Klapp von „Tag der Tauben“, so der Filmtitel, wollten Birgit und Xaver alles hinschmeißen und gemeinsam nach Südamerika durchbrennen. Irgendwann wich die von Leidenschaft getriebene Unvernunft einem berufsorientierten Pragmatismus, und sie verloren sich aus den Augen: Schwarzenberger wurde zum Auge von Kultregisseur Rainer Werner Fassbinder und prägte als Kameramann die Ästhetik cineastischer Meisterwerke wie „Lola“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ und „Berlin Alexanderplatz“. Er zog nach München, heiratete die Cutterin und Drehbuchautorin Ulli Scheiderbauer und gründete eine Familie. Birgit Hutter avancierte nach ihrer Scheidung von Wolfgang Hutter zu einer vielbeschäftigten Kostümbildnerin, die mit Größen wie Axel Corti, John Malkovich, Luc Bondy und – nun ja – auch Xaver Schwarzenberger zusammenarbeitete. Nach Fassbinders plötzlichem Tod pendelte Schwarzenberger mit seiner Frau Ulrike als Autorin zwischen Arthouse-Produktionen wie der Verfilmung von Gerhard Roths „Der stille Ozean“ und gehobener ORF-Unterhaltung wie dem Evergreen „Single Bells“. Und wie war es mit dem Funkenflug damals? Er kontert verschmitzt: „Immer, wenn wir uns getroffen haben, wurde es ein bisschen gefährlich.“ Sie lächelt. Man spürt: Hier werden nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. 2018 kehrte Schwarzenberger nach einer langjährigen Beziehung mit der Filmproduzentin Susanne Porsche von München nach Wien zurück. „Erwin Steinhauer erzählte mir, dass Xaver wieder da ist. Und ich dachte mir: Den rufe ich gleich an.“ Nach einer Feuerprobe durch die Corona-Lockdowns wussten beide: So aufregend, schön und lustig wird es mit niemand anderem mehr. Da fallen auch die kleinen körperlichen Zipperlein, die sich ab und an melden, nicht ins Gewicht. „Wenn mich Freunde fragen: ‚Na, was ist dein nächstes Projekt?‘“, erzählt Schwarzenberger, „dann sage ich: ‚Mein Projekt heißt Birgit.‘“ Das Einzigartige an ihrer nun seit sieben Jahren währenden Liebe ist die Zeit: „Früher hetzte ich von einem Filmprojekt zum nächsten, jetzt habe ich den Luxus von Zeit. Anfangs war es nicht immer einfach, damit umzugehen – damit, dass ich jetzt eigentlich immer nur das machen kann, was ich will. Finanzielle Sicherheit mildert das Gefühl.“ Mittlerweile sind die beiden auch verheiratet, leben aber in getrennten Wohnungen. „Das ist schon wichtig“, ist Birgit überzeugt, die zuletzt die Kostüme für die „Hamlet“-Produktion im Theater in der Josefstadt entwarf: „Er geht dann am Vormittag in seine Wohnung in der Lange Gasse





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