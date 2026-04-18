Jugendlicher E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei – Mehrere Gefährdungen im Straßenverkehr

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer lieferte sich in Simmering eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, nachdem er sich einer Kontrolle entziehen wollte. Dabei beging er mehrere schwere Verkehrsdelikte, darunter Rotlichtmissachtung und die Gefährdung von Fußgängern. Seine Mutter wurde hinzugezogen.

Am späten Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering auf einen E-Scooter -Fahrer aufmerksam, der mit auffällig hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf, als der junge Mann versuchte, sich der polizeilichen Anhaltung zu entziehen.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn sowie wiederholten Aufforderungen, anzuhalten, setzte der E-Scooter-Lenker seine Flucht fort.

Während der Verfolgungsjagd zeigte der erst 15-jährige Fahrer eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit gegenüber den Verkehrsregeln und den potenziellen Gefahren, die er für andere Verkehrsteilnehmer darstellte.

Er missachtete mehrfach rote Ampeln, fuhr über Gleise und gefährdete Passanten an Schutzwegen. Dieses rücksichtslose Verhalten führte zu zahlreichen Verwaltungsübertretungen, die nun weitere Konsequenzen nach sich ziehen werden.

Die Beamten konnten den jungen Österreicher schließlich auf der Simmeringer Hauptstraße zum Anhalten bewegen.

Um die Angelegenheit angemessen zu regeln und den Jugendlichen zur Verantwortung zu ziehen, wurde seine Mutter unverzüglich kontaktiert und zur Unfallstelle gerufen.

Gemeinsam mit der Erziehungsberechtigten unterzog die Wiener Landesverkehrsabteilung den E-Scooter einer eingehenden Begutachtung und einer Messkontrolle, um mögliche technische Mängel oder Manipulationen auszuschließen und die genauen Geschwindigkeitsdaten zu ermitteln.





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