Jugendliche nach Überfall auf Grazer Trafik festgenommen

Drei 17-jährige Grazer wurden nach einem bewaffneten Überfall auf eine Trafik in Wetzelsdorf festgenommen. Während der Hauptverdächtige geständig ist, schweigen seine Komplizen zur Tatbeteiligung.

Ein erschütternder Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag im Graz er Bezirk Wetzelsdorf, der die lokale Bevölkerung zutiefst verunsicherte. Kurz nach 18.00 Uhr betrat ein junger Mann eine dort ansässige Trafik und löste eine Situation aus, die für die Angestellte zu einem traumatischen Erlebnis wurde. Der Täter bedrohte die Trafik antin unvermittelt mit einem Klappmesser und zwang sie so zur Herausgabe von Bargeld.

Der Angreifer griff dabei selbstständig in die Kassa, entnahm eine bislang noch nicht genau bezifferte Summe und ergriff unmittelbar nach der Tat zu Fuß die Flucht. Da sich der Vorfall zu einer Zeit abspielte, in der noch reger Betrieb herrschte, konnten mehrere Zeugen die Flucht des Täters beobachten, was der Polizei bei der anschließenden Fahndung entscheidende Hinweise lieferte. Die darauffolgenden Ermittlungen der Landespolizeidirektion verliefen äußerst effizient. Im Fokus der polizeilichen Arbeit standen schnell drei Jugendliche aus dem Grazer Raum, alle im Alter von 17 Jahren. Der Hauptverdächtige, der als der unmittelbare Akteur identifiziert wurde, zeigte sich in den ersten Befragungen kooperativ und legte ein umfassendes Geständnis ab. Er räumte ein, die Trafikantin mit dem Messer bedroht und das Geld entwendet zu haben. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass er nicht allein handelte. Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll sich der Teenager unmittelbar nach dem Überfall mit zwei gleichaltrigen Freunden getroffen haben, um die Beute untereinander aufzuteilen. Diese beiden weiteren Verdächtigen wurden ebenfalls festgenommen, bestreiten jedoch bis zum aktuellen Zeitpunkt vehement jede direkte Beteiligung an dem Raubüberfall selbst. Der Verbleib des geraubten Bargeldes gibt den Behörden derzeit noch Rätsel auf. Trotz intensiver Durchsuchungen und Ermittlungsansätze konnte die Beute bisher nicht sichergestellt werden, wie die Landespolizeidirektion am Montag offiziell mitteilte. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, den genauen Tathergang sowie die Rolle der beiden mutmaßlichen Komplizen lückenlos zu klären. Aufgrund der Schwere des Delikts und der dringenden Tatverdachtsmomente ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die sofortige Einlieferung aller drei Jugendlichen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an, wo sie nun auf ihre weiteren rechtlichen Schritte warten. Dieser Vorfall wirft erneut Fragen zur Jugendkriminalität in der steirischen Landeshauptstadt auf und führt zu einer intensiven gesellschaftlichen Debatte über präventive Maßnahmen und die Sicherheit im öffentlichen Raum, insbesondere für Solo-Angestellte in kleinen Geschäften





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