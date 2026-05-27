Jugendliche in Wiener Treppenhaus fast ertrunken - 20‑jähriger Verdächtiger festgenommen

Eine 16‑jährige in Wien versuchte im Treppenhaus Selbstmord, ein 20‑jähriger Schwede soll das Seil bereitgestellt haben. Polizei ermittelt, Opfer stabil, Täter in Untersuchungshaft.

In einem Mehrfamilienhaus der Wien er Landstraße kam es am Dienstagabend zu einem dramatischen Vorfall, der die Anwohner erschütterte. Gegen 21.35 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin im Treppenhaus zwei Personen, die ein Seil um das Geländer gespannt hatten.

Unsicher über die Absichten der beiden, rief sie sofort den Notruf. Kurz darauf trafen Polizeieinheiten am Ort des Geschehens ein und fanden eine 16‑jährige Jugendliche, die das Seil um den Hals hatte und offenbar einen Suizidversuch unternahm. Die Beamten konnten das Seil schnell lösen, leisteten sofort Erste‑Hilfe und übergaben die Jugendliche anschließend an die Rettungsdienste der Berufsrettung Wien, die sie weiter versorgten. Nach den ersten Maßnahmen befindet sich das Mädchen nun in stabilem Zustand und wird medizinisch weiter betreut.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 20‑jähriger Schwede, der ebenfalls vor Ort war, verdächtigt wird, das Seil beschafft und der Jugendlichen für den Selbstmordversuch zur Verfügung gestellt zu haben. Der Mann wurde von den Polizeibeamten festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe ihrer Beziehung sowie die Beweggründe für das Geschehen sind bislang unklar. Der Verdächtige soll am Mittwoch einer ersten Vernehmung durch die Kriminalpolizei unterzogen werden, um Aufschluss über die Umstände zu erhalten.

Die Ermittler prüfen, ob das Seil bereits vorbereitet war oder spontan mitgebracht wurde, und ob weitere Personen in den Vorfall involviert waren. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf das oft unterschätzte Risiko von Suizidversuchen in privaten Wohnbereichen und die Rolle von Mitbeteiligten. Fachleute betonen, dass das schnelle Eingreifen von Zeugen und das umgehende Hinzuziehen von Notfalldiensten entscheidend für das Überleben von Personen in akuten Krisen sind.

Gleichzeitig zeigen die Ereignisse, wie wichtig es ist, das soziale Netzwerk von Jugendlichen zu stärken und frühzeitig Hilfsangebote zu machen. Die Wiener Stadtpolizei hat angekündigt, das Geschehen genau zu analysieren und gegebenenfalls Präventionsmaßnahmen im Wohnumfeld zu verstärken, um ähnliche Tragödien in Zukunft zu verhindern





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