Jugendliche fordern mehr Wirtschaftsbildung: Neuer Studienplan für Wirtschaftspädagogik an der WU

Ein Interview mit Bettina Fuhrmann, Professorin an der WU Wien, über die mangelnde Wirtschaftsbildung bei Jugendlichen, die Rolle der Wirtschaftspädagogik und den neuen Studienplan für das Masterstudium, der ab Herbst 2026 in Kraft tritt.

Österreichs Jugendliche wünschen sich mehr Wirtschafts- und Finanzbildung . Das zeigt die jährliche Ö3- Jugendstudie ebenso wie die PISA Financial Literacy-Ergebnisse. Doch wie tief ist das Wissen der jungen Generation tatsächlich?

Bettina Fuhrmann, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik, gibt im Interview Einblicke in die aktuelle Lage und erläutert, wie das Studium der Wirtschaftspädagogik dazu beitragen kann, die Lücke zu schließen. Mit Wintersemester 2026/27 tritt ein neuer Studienplan für das fünfsemestrige Masterstudium Wirtschaftspädagogik in Kraft, der die Breite der Ausbildung - von Betriebs- und Volkswirtschaftslehre über Rechnungswesen bis hin zu Wirtschaftsinformatik und pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten - noch stärker betont.

Auf einer zehnteiligen Skala bewertet Fuhrmann das Wirtschaftswissen der österreichischen Jugend mit etwa 6 von 10, doch dieser Durchschnittswert sei wenig aussagekräftig. Unsere Untersuchungen bei 14- sowie 18-Jährigen zeigen ein ähnliches Bild wie die PISA-Ergebnisse: Es gibt eine kleine Gruppe mit sehr hohem Niveau, aber eine größere Gruppe, deren Kenntnisse so niedrig sind, dass sie selbst einfachen täglichen ökonomischen Herausforderungen nicht kompetent begegnen können. Die Mehrheit der Jugendlichen liegt dazwischen.

Klar ist: Die meisten Jugendlichen wünschen sich mehr Wirtschafts- und Finanzbildungsunterricht. Dazu liegen zahlreiche empirische Befunde vor. Mit der PISA Financial-Literacy Studie haben wir international vergleichbare Resultate zu den 15-Jährigen. Am Institut für Wirtschaftspädagogik der WU forschen wir seit über zehn Jahren intensiv im Bereich Wirtschafts- und Finanzbildung.

Unsere Ergebnisse zeigen nicht nur den Stand des Wirtschaftswissens in verschiedenen Altersgruppen, sondern auch Einstellungen, Verhaltensweisen und Einflussfaktoren. In allen Untersuchungen sehen wir die Sorgen der Jugendlichen, wenn sie sich nicht gut genug auf die wirtschaftlichen Herausforderungen nach der Schule vorbereitet fühlen. Sie sprechen sich stark für mehr Wirtschafts- und Finanzbildungsunterricht aus, so wie jedes Jahr in der Ö3-Jugendstudie.

Die Wirtschaftspädagogik spielt laut Fuhrmann eine wesentliche Rolle, weil sie die wissenschaftliche Disziplin ist, die sich intensiv mit Fragen der Wirtschafts- und Berufsbildung beschäftigt. Sie betrifft uns alle, denn wir alle wirtschaften und üben einen Beruf aus. Absolventen des Masterstudiums haben ein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium auf Masterniveau abgeschlossen. Sie sind nicht nur fachwissenschaftlich, sondern auch pädagogisch, wirtschaftsdidaktisch und bildungswissenschaftlich hervorragend ausgebildet.

Diese Stärken werden im neuen Studienplan noch weiter ausgebaut. Einzigartig ist die Kombination aus allgemeiner Wirtschafts- und Finanzbildung, BWL, VWL, Rechnungswesen, Wirtschaftsinformatik sowie Bildungswissenschaft und der didaktischen Aufbereitung dieser Inhalte. Wirtschaftspädagogen sind überall dort einsetzbar, wo Wirtschafts- und Finanzbildung gefördert werden soll - an berufsbildenden mittleren Schulen, Berufsschulen, zunehmend auch an anderen Schultypen sowie in der Erwachsenenbildung, insbesondere der betrieblichen Weiterbildung.

Die fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Ausbildung befähigt die Studierenden, selbst komplexe Inhalte gut zu strukturieren, zu visualisieren und mit realitätsbezogenen Beispielen anschaulich zu machen. Hinzu kommt die stark ausgeprägte soziale Kompetenz. Durch die fachliche Breite sind Wirtschaftspädagogen Generalisten, was in vielen Berufen sehr geschätzt wird. Der neue Studienplan legt besonderen Wert darauf, diese fachliche Breite schon zu Beginn des Studiums zu stärken und dann durch die fachdidaktische Ausbildung zu vertiefen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist der starke Praxisbezug: Durch eine verpflichtende schulische Phase können Studierende reale Lehr- und Lernsituationen frühzeitig ausprobieren. Fuhrmann zeigt sich zuversichtlich, dass die Absolventen nicht von KI ersetzt werden, da sie ein fundiertes Verständnis wirtschaftswissenschaftlicher Inhalte und beachtliches Zusammenhangswissen haben. Die meisten Studierenden finden bereits vor Studienabschluss einen Job, die anderen unmittelbar danach. Somit eröffnet das Studium hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt und trägt dazu bei, die Wirtschaftsbildung der Jugend nachhaltig zu verbessern





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