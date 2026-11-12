Jugendkriminalität in Österreich: Debatte um Senkung der Strafmündigkeit

Steigende Zahlen bei Jugendlichen unter 14 Jahren in Österreich lösen intensive politische Diskussionen aus. Während ÖVP und SPD unterschiedliche Lösungen diskutieren, bleibt der Schutz der Opfer im Fokus.

Die Zahlen zur Jugendkriminalität in Österreich verzeichnen einen besorgniserregenden Anstieg, der politische und gesellschaftliche Diskussionen neu entfacht hat. Laut aktuellen Angaben des österreich ischen Innenministeriums ist die Anzahl der tatverdächtigen Kinder im Alter von zehn bis unter vierzehn Jahren im vergangenen Jahr um 9,4 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden in dieser Altersgruppe 13.179 Tatverdächtige registriert. Diese statistische Entwicklung hat die politische Landschaft im Land erreicht und führt zu einer intensiven Auseinandersetzung über die angemessenen Maßnahmen im Umgang mit straffälligen Minderjährigen.

Debatte über Senkung des Strafmündigkeitsalters

Die zentrale Frage, die am Dienstagabend im ORF-Diskussionsformat ZIB-Talk erörtert wurde, betrifft die Möglichkeit einer Absenkung der Strafmündigkeit. Moderatorin Simone Stribl lud eine breite Palette an Experten ein, um die unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen zu beleuchten. Die Diskussionsrunde umfasste Oberösterreichs Jugendlandesrat Christian Dörfel von der ÖVP, den SPÖ-Justizsprecher Selma Yildirim sowie den Strafverteidiger Sascha Flatz. Auch Katharina Beclin war als weitere Stimmberechtigte anwesend. Im Mittelpunkt stand die Überlegung, ob eine härtere gesetzliche Linie abschreckend wirken kann oder ob soziale Interventionen effektiver sind.

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Positionen der ÖVP und sozialpädagogische Alternativen

Landesrat Christian Dörfel von der ÖVP plädiert eindeutig für eine Senkung der Strafmündigkeit. Seine Argumentation basiert auf der Prämisse, dass Kinder ab einem bestimmten Alter die moralischen Konsequenzen ihres Handelns verstehen müssen. Er betonte, dass die Zeit des bloßen Händchenhaltens vorbei sei und klare Konsequenzen notwendig seien. Dörfel verwies darauf, dass eine Bestrafung nicht zwangsläufig die Einsperrung von Kindern bedeute, sondern auch Formen der gemeinnützigen Arbeit oder soziale Dienste umfassen könne. Der Opferschutz habe dabei absolute Priorität.

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Gleichzeitig brachte Strafrechtler Sascha Flatz seine Erfahrungen aus der Praxis ein und unterstützte die Notwendigkeit von Härte. Er berichtete von einer deutlichen Zunahme der Jugendkriminalität und kritisierte besonders die Gleichgültigkeit, mit der viele Jugendliche auf polizeiliche Eingriffe reagieren. Flatz schilderte Fälle, in denen Jugendliche offen erklärten, sie seien noch unter vierzehn und könnten daher nicht belangt werden, bis sie das erforderliche Alter erreicht haben.

Der SPÖ-Justizsprecher Selma Yildirim argumentierte hingegen, dass eine Senkung der Strafmündigkeit das strukturelle Problem nicht löse. Sie forderte stattdessen den Ausbau sozialpädagogischer Einrichtungen und den Einsatz von Intensivstraftäter-WGs. Yildirim betonte, dass intensive Betreuung und pädagogische Arbeit wirksamer seien als reine Bestrafung. Sie forderte die ÖVP auf, kompromissbereit zu sein, um gemeinsame Konzepte für solche Einrichtu