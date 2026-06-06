Jugendbande sorgt für Angst und Schrecken im Raum St. Pölten

Eine Gruppe von Jugendlichen terrorisiert den Bahnverkehr im Raum St. Pölten. Nach einer brutalen Attacke auf einen Bahnmitarbeiter wurden weitere Angriffe angekündigt.

Eine Gruppe von Jugendlichen sorgt im Raum St. Pölten in Niederösterreich für Angst und Schrecken. Ein Bahnmitarbeiter wurde bereits brutal attackiert, weitere Angriffe wurden schriftlich angekündigt.

'Kontrolliert weiter Tickets und ihr seid Tot! ihr wisst Opi Kontrolleur hat 10-15 Schläge bekommen. ' (sic! ) Mit dieser Drohung - hinterlassen am Bahnhof in Kreisbach bei Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten - sorgen rund zehn Burschen und Mädchen für Aufregung. Vier Mitglieder der selbsternannten 'Straßenbande 187' sollen nämlich bereits Anfang Mai im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen haben.

Bei einer abendlichen Zugfahrt von Wilhelmsburg nach St. Pölten soll ein 15-Jähriger einem Zugbegleiter mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, weil die Gruppe keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Kurze Zeit später wurde die Nachricht mit einem schwarzen Stift hinterlassen.

'Krone'-Informationen zufolge sollen die in der Region wohnhaften Jugendlichen regelmäßig als Schwarzfahrer oder mit falschen Ausweisen zwischen St. Pölten und Wilhelmsburg verkehren. Bei einer Kontrolle wurde einer der Burschen bereits mit einem Messer erwischt.

Zudem war der Großteil der Jugendlichen bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten - unter anderem wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. ÖBB und Polizei haben die Kontrollen an den Bahnhöfen verstärkt. Man könne derzeit nicht ausschließen, dass es auch künftig zu zumindest verbalen Attacken bei Fahrscheinkontrollen kommen könnte. Die Jugendlichen wurden angezeigt, ermittelt wird wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jugendbande Angst Und Schrecken Bahnmitarbeiter Attacke Drohung Schwarzfahrer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stundenlanges Bahn-Chaos: Jetzt hagelt es KritikHunderte Zugpassagiere strandeten Samstagnacht in Niederösterreichs Landeshaupstadt St. Pölten. Unter ihnen war auch Vizebürgermeister Michael Kögl. ...

Read more »

Zugchaos in St. Pölten durch defektes HochspannungskabelEin defektes Hochspannungskabel verursachte am Samstag im Raum St. Pölten ein Zugchaos. Züge fielen aus, Reisende mussten stundenlang warten. Der St. Pöltner Vizebürgermeister Michael Kögl kritisiert die mangelnde Informationspolitik der ÖBB. Familien mussten auf teure Taxis ausweichen, Ersatzbusse kamen nicht. Entspannung erst gegen 1 Uhr.

Read more »

Amoklauf: „Angst stand ins Gesicht geschrieben“Der Steirer Wolfgang Burock leitete beim Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse für das Rote Kreuz den Einsatz vor Ort. Die tragischen ...

Read more »

Angst vor Corona – Putin schickt alle zum TestWirtschaftsforum St. Petersburg: Strenge Corona-Tests für Putins Auftritt. PCR-Pflicht für Medien, neue Gesundheitsregeln und internationale Gäste.

Read more »