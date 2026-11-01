Jugendamt Graz: Geschwister leiden unter erlaubten Kontaktbesuchen trotz Warnungen

Steirische Geschwister erleiden psychische Rückschritte durch erlaubte Besuche bei biologischen Eltern, obwohl Fachleute vor Retraumatisierung warnen.

Zwei steirische Geschwister, die aufgrund von Gewalt und Alkoholmissbrauch in ihrer Ursprungsfamilie in Pflege kamen, erfahren trotz massiver Warnungen von Fachleuten weiterhin regelmäßige Kontakte zu ihren leiblichen Eltern. Die Kinder, die im Volksschulalter sind, haben bereits sieben verschiedene Unterbringungssituationen durchlaufen. Der aktuelle Fall in der Steiermark zeigt auf, wie Behörden trotz eindeutiger psychiatrischer Gutachten den Kontakt zulassen, was zu einer Verschlechterung des psychischen Zustands der Minderjährigen führt.

Schwere psychische Folgen trotz Fachwarnungen

Emil und Emma, deren echte Namen und genaues Alter zum Schutz der Anonymität verschwiegen werden, wurden im Alter von zwei Jahren vom Jugendamt aus der Obhut ihrer leiblichen Eltern genommen. Ihr Aufwachsen war von Beginn an von extremer Gewalt und Alkoholmissbrauch geprägt. Mehrere Kinderpsychiater und -psychologen schließen nicht aus, dass die Geschwister möglicherweise auch von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Die Pflegefamilie, die die Kinder 2022 aufnahm, sowie die behandelnden Ärzte stellten fest, welche tiefen Narben dieses Trauma bei den Geschwistern hinterlassen hat.

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Die Diagnose für Emma zeigt Schwierigkeiten im Nähe-Distanz-Verhalten, eine ausgeprägte Bindungsproblematik sowie Probleme mit der Nahrungsaufnahme und der oralen Wahrnehmung. Emil hingegen leidet unter schweren Schlafstörungen, Ängsten und zeitweise unkontrollierbaren Aggressionsausbrüchen. Medizinhische Befunde weisen zudem darauf hin, dass er Probleme hat, seinen Stuhl zu halten, Kot verschmiert und Schmerzen im Analbereich hat. Diese physischen Symptome sind direkte Folgen des erlittenen Traumas.

In einer Tonaufnahme, die der Nachrichtensendung profil zugespielt wurde, berichtet Emil von einer Feier, auf der er mit seinen leiblichen Eltern war. Bei diesem Ereignis waren alle Anwesenden nackt. Emil erzählte, dass Kindern, die ebenfalls anwesend waren, Ping-Pong-Bälle in den Anus gesteckt worden seien. Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe und Beweise für sexuellen Missbrauch hat das Jugendamt den Kontakt zu den leiblichen Eltern nie vollständig untersagt.

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Behörden ignorieren Gutachten zur Retraumatisierung

Alle vier Wochen dürfen die leiblichen Eltern die Geschwister abwechselnd in Begleitung von Sozialarbeitern sehen. Als der leibliche Vater den Kontakt selbst aussetzte, ging das Recht darauf auf die leibliche Mutter über. Die Fachleute warnen deutlich, dass dieser regelmäßige Kontakt den Kindern schadet. Psychiatrische und psychologisches Gutachten, die im Auftrag der Pflegefamilie erstellt wurden, kommen zu dem Schluss, dass es sich um eine Retraumatisierung handelt. Nach jedem Treffen verschlechtern sich die psychischen Symptome der Kinder massiv.

In einem klinisch-psychologischen Befund heißt es, dass die Besuchskontakte das Nervensystem der Kinder derart überfluten, dass es zu massiven Dissoziationen, regressiven Verhaltensweisen und somatischen Krisen kommt. Die Psychologin empfahl, die Besuchsregelung aus traumatherapeutischer Sicht kritisch zu hinterfragen oder vorübergehend auszusetzen, bis das Kind stabiler ist. Eine Kinderpsychiaterin bezeichnete die engmaschigen Kontakte als hochproblematisch und schloss eine Gefährdung des Kindeswohls nicht aus.

Trotz dieser eindeutigen Warnungen wurden die Kontakte lediglich zuerst auf alle sechs und später auf alle acht Wochen reduziert. Ein vollständiges Aussetzen fand niemals statt. Die Pflegefamilie meldete 2025 dem Jugendamt den sich verschlechternden Gesundheitszustand der Kinder sowie die Stellungnahmen der Ärztinnen. Dennoch bestand die Behörde auf der Fortsetzung der Besuche, was von den Experten als Fehlentscheidung gewertet wird.

Allgemeine Praxis im steirischen Pflegekinderdienst

Der Pflegekinderdienst Graz, in dessen Obhut sich die Geschwister befinden, konnte aufgrund von Verschwiegenheitspflichten keine Angaben zum konkreten Fall machen. Allgemein wird betont, dass der Kontakt zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern ein wichtiger Bestandteil von Pflegeverhältnissen sei. Viele potenzielle Pflegeltern werden händeringend gesucht, da die Unsicherheit, das Kind wieder an die biologischen Eltern verlieren zu können, abschreckend wirkt. Die Praxis zeigt jedoch, dass eine Rückführung fast nie stattfindet.

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Der Fall in der Steiermark verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen dem Recht der biologischen Eltern auf Umgang und dem Schutz des Kindeswohls. Experten fordern eine stärkere Gewichtung der traumaorientierten Medizin bei solchen Entscheidungen. Die Diskrepanz zwischen den ärztlichen Empfehlungen und der behördlichen Praxis bleibt bestehen, während die Kinder unter den Folgen leiden. Dies wirft Fragen zur Kontrolle und Verantwortlichkeit der zuständigen Jugendämter auf.