Jüdisches Museum Hohenems: Ausstellung zum Thema Erinnern und Vergessen

Die Sonderausstellung 'Alles vergessen' im Jüdischen Museum Hohenems beleuchtet ab dem 15. November 2026 kollektive und individuelle Mechanismen des Vergessens sowie die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit.

Das Jüdische Museum Hohenems öffnet am Sonntag, 15. November 2026, seine Tore für die neue Sonderausstellung mit dem Titel "Alles vergessen". Diese Schau, die bis zum 3. Oktober 2027 zu sehen sein wird, widmet sich der komplexen Frage, welche historischen Ereignisse im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben und welche mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Kuratiert wurde die Präsentation in enger Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien von den Expertinnen Daniela Pscheiden und Dinah Ehrenfreund. Direktorin Irene Aue-Ben-David erläutert gegenüber dem ORF, dass die Ausstellung das Thema aus einer kulturhistorischen Perspektive angeht und verdeutlicht, dass Vergessen weit mehr ist als eine rein persönliche Erfahrung, sondern stets gesellschaftliche und politische Dimensionen aufweist.

Vergessene lokale Geschichte und verlorene Artefakte

Wie Geschichte aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden kann, demonstriert die Ausstellung anhand eines konkreten Beispiels aus der Stadt Hohenems selbst. In den 1950er-Jahren wurde die ehemalige Synagoge der Stadt zu einem Feuerwehrhaus umfunktioniert. Bei dieser Umbenutzung wurde die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes vollständig ausgeblendet; auf der damals angebrachten Stiftungstafel fand keine Erwähnung der jüdischen Vergangenheit des Hauses statt. Erst 2004 wurde eine Erinnerungstafel angebracht, die explizit auf diese lange verborgene Geschichte hinweist. Die ursprüngliche Stiftungstafel aus der NS-Zeit oder der frühen Nachkriegszeit ist nun ein zentrales Exponat der Schau in Hohenems.

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Neben den baulichen Überresten wirft ein weiteres, rätselhaftes Artefakt Fragen auf, die sich möglicherweise nicht mehr beantworten lassen. Eine Schachtel mit der Datierung "6.7.55" wurde 2005 in der Asservatenkammer des Bezirksgerichts Bregenz entdeckt. In diesem Behälter befinden sich Gegenstände mit jüdischem Bezug. Da die dazugehörige Dokumentation verloren gegangen ist, lässt sich die genaue Geschichte dieser Gegenstände und ihres Fundorts nicht mehr nachvollziehen. Dieses Objekt steht symbolisch für den unwiederbringlichen Verlust historischer Kontexte, der oft mit dem physischen Verschwinden von Artefakten einhergeht.

Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und Waldheim-Affäre

Einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt bildet die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs und dem Umgang damit in der Nachkriegszeit. Die Ausstellung erinnert unter anderem an die Bücherverbrennungen während der NS-Zeit. Einer Liste unerwünschter Schriften wird ein beschädigtes Fotonegativ aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gegenübergestellt. In den letzten Kriegstagen versuchte die SS dort systematisch, Beweismaterial zu vernichten. Häftlingen gelang es jedoch, rund 39.000 Fotonegative vor der Zerstörung zu bewahren. Von manchen der darauf abgebildeten Menschen sind diese Aufnahmen die einzigen erhaltenen Spuren, die ihre Existenz belegen.

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Auch der österreichische Umgang mit der NS-Vergangenheit nach 1945 wird kritisch beleuchtet. Ein ungewöhnliches Ausstellungsstück ist die Röntgenaufnahme eines Bildes von Andreas Hofer. Unter der übermalten Schicht verbirgt sich ein Hitlerporträt. Dieses Exponat steht beispielhaft für den damaligen Wunsch, sichtbare Spuren der nationalsozialistischen Vergangenheit verschwinden zu lassen, um sich von der Ideologie der Vergangenheit distanzieren zu können. Die Ausstellung beschäftigt sich zudem mit der Waldheim-Affäre von 1986, die eine breitere öffentliche Auseinandersetzung mit Österreichs Rolle während der NS-Zeit auslöste. Zu sehen ist unter anderem das Wehrstammbuch des ehemaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, das als historisches Dokument die Kontroversen jener Zeit untermauert.

Kunstperspektiven auf Erinnerung und Vergessen

Neben historischen Dokumenten setzt die Ausstellung auch auf zeitgenössische Kunst, um das Thema multidimensional zu erschließen. Die Künstlerin Gali Yudilevich beschäftigt sich in ihrem Werk "Jaffa-Memory-Spiel" mit Häusern, die bis 1948 von arabisch-palästinensischen Familien bewohnt wurden. Dieses Werk überträgt die Mechanismen des Vergessens auf den Nahostkonflikt und fragt nach den sichtbaren und unsichtbaren Spuren vertriebener Gemeinschaften. Ein sehr persönlicher Zugang zum Thema bietet der amerikanische Maler William Utermohlen. Seine Selbstporträts dokumentieren den langsamen Verfall seiner künstlerischen Darstellung und Wahrnehmung während seiner Alzheimer-Erkrankung, was den Verlust des individuellen Gedächtnisses auf emotionale Weise erfahrbar macht.

Bewegte Bilder ergänzen die statischen Objekte in der Schau. Der Künstler Dani Gal stellt in seiner Videoarbeit "Night and Fog" das Verstreuen der Asche des NS-Verbrechers Adolf Eichmann in internationalen Gewässern dar. Diese Handlung sollte die Spuren einer Person unwiderruflich tilgen, doch die künstlerische Auseinandersetzung macht deutlich, wie schwer sich historische Schuld tatsächlich verbergen lässt. Die Künstlerin Maya Schweizer setzt sich in ihrer Arbeit "Sans histoire" mit dem Ende der Zivilisation auseinander und fragt, was von unserer Kultur übrig bleibt, wenn das kollektive Gedächtnis zusammenbricht. Die Schau regt dazu an, darüber nachzudenken, welche Rolle das Vergessen im eigenen Leben spielt und was eine Gesellschaft bewahren sollte.