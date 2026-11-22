Der Wiener Tierfriedhof Simmering feiert 15-jähriges Bestehen. Zunehmende Vermenschlichung von Haustieren prägt das Trauerbild und wirft gesellschaftliche Fragen auf.

Der Tierfriedhof in Wien-Simmering blickt auf ein bedeutendes Meilenstein seiner Geschichte zurück. Seit 15 Jahren dient dieser Ort als letzte Ruhestätte für geliebte Haustiere und hat sich zu einem zentralen Ankerpunkt für trauernde Tierbesitzer in der Hauptstadt entwickelt. Anlässlich des Jubiläums zeigten sich nicht nur die tiefen emotionale Bindungen zwischen Mensch und Tier, sondern auch eine signifikante Verschiebung im gesellschaftlichen Umgang mit Nutztieren und Gefährten.

Trauerkultur und emotionale Bindung

Auf dem Friedhofsgelände vollzieht sich ein Ritus, der sich stark von traditionellen menschlichen Begräbnissen abhebt. Ein großer, grüner Hase aus Kunststoffgras wacht über ein kleines Grab, das liebevoll mit Tannenzweigen und flackernden Kerzen geschmückt ist. Vor dem Grab stehen Frau M., ihr Mann und ihre Tochter, die sich in den Armen liegen. Auf einem schlichten Holzschild in der Erde ist der Name "Floppi 2025-2026" zu lesen. Erst vor einem Monat wurde das Kaninchen hier im engsten Familienkreis beigesetzt, direkt neben Blacky, der schon seit zwei Jahren hier ruht.

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Frau M. betont die emotionale Bedeutung dieses Ortes für die Bewältigung der Trauer. "Ich bin froh, hier einen Platz zu haben, wo ich hingehen kann. Hasen können einem so viel Liebe geben - mehr als manche Menschen", berichtet sie mit einem wehmütigen Lächeln. Auch die praktische Seite der Bestattung hat sich den veränderten Bedürfnissen angepasst. "Floppi hatte sechs Kilo. Das ist ganz schön viel für einen Hasen. Aber wir haben einen passenden Sarg gefunden", erzählt sie. Die Hingabe der Angehörigen ist deutlich spürbar. Ein Mitarbeiter des Friedhofs stellt fest: "Bei menschlichen Begräbnissen schwingt manchmal ein Pflichtgefühl mit, hier geschieht alles aus freien Stücken. Die Menschen nehmen sich Zeit und stecken unglaublich viel Liebe in die Pflege der Gräber."

Statistische Daten zur Tierhaltung in Österreich

Diese intensive persönliche Trauerkultur ist eingebettet in einen breiten demografischen Trend. Nach Angaben der Statistik Austria hat jeder dritte Haushalt in Österreich ein Haustier. Das entspricht einem Anteil von rund 1,49 Millionen Haushalten. Der absolute Spitzenreiter unter den Heimtieren ist die Katze, von der rund 1,65 Millionen Exemplare in österreichischen Haushalten leben. Dazu gesellen sich über 700.000 Hunde, die eine weitere große Gruppe der tierischen Mitbewohner darstellen.

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Neben Katzen und Hunden ist die Vielfalt der gehaltenen Tiere groß. In 24,4 Prozent der Haushalte mit Tieren leben andere Haustiere, etwa Kaninchen, Hamster, Kanarienvögel, Fische oder Reptilien. Diese Statistiken unterstreichen, dass Tiere fest in den Alltag der Österreicher integriert sind und die traditionelle Vorstellung vom reinen Nutztier längst abgelöst wurde.

Wandel der Mensch-Tier-Beziehung

Die psychologische Dimension dieser Entwicklung wird von Christine Smetaczek, Psychologin in der Abteilung für Mensch-Tier-Beziehungen an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien, analysiert. Sie erklärt, dass Mensch und Tier seit jeher miteinander existierten, statt nur nebeneinander, und diese Beziehung einem ständigen Wandel unterworfen war. Waren Tiere einst Nahrungsmittel und Jagdbeute, erhielten sie mit Beginn der Landwirtschaft eine Nutzfunktion. Durch die Verstädterung im Zuge der Industrialisierung verloren Nutztiere an Bedeutung, während Haustiere zunehmend in die Familien Einzug hielten.

"Gerade die Tatsache, dass Haustiere mittlerweile als vollwertige Familienmitglieder angesehen werden, hat das Verhältnis grundlegend verändert", sagt Smetaczek. Diese Entwicklung hat auch Trends zum Nachteil der Tiere befeuert. Wer ist mit dem Blick nicht schon einmal an einem Kinderwagen hängengeblieben, weil dort, wo man ein Kind vermuten würde, ein kleiner Hund liegt? Oder hat überrascht bemerkt, wie aus der Bauchtasche einer Person in der U-Bahn zwei Knopfaugen und ein pelziger Kopf linsen?

Soziale Medien und Kommerzialisierung

Die Journalistin Violetta Simon brachte diesen Wandel in einer Kolumne für die "Süddeutsche Zeitung" auf den Punkt: "Die Frau von heute trägt wieder Haar unter der Achsel" - gemeint waren Chihuahuas in Handtaschen. Die kleinen Hunde sind vor allem wegen Paris Hilton und deren Markenzeichen, Chihuahua Tinkerbell, zum Mode-Accessoire mutiert. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten warnt, dass gerade bei überzüchteten Rassen wie dem Chihuahua gesundheitliche Folgen vermehrt auftreten.

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"Die Vermenschlichung von Tieren ist ein Trend, den wir sehr stark beobachten", hält Smetaczek fest. "Sehr oft im Zusammenhang mit den sozialen Medien. Es gibt sogenannte Petfluencer - also Menschen, die ihr Tier und die Beziehung zu ihm öffentlich zur Schau stellen." In den sozialen Netzwerken erreicht mancher Hund tatsächlich mehr Aufmerksamkeit als ein Politiker oder Schauspieler. Mit Millionen von Followern ist der US-amerikanische Pomeranian Jiffpom einer der größten Stars unter den Model-Tieren. Der kleine Vierbeiner trägt Outfits, feiert Halloween und Weihnachten, liebt Pizza und Kuscheltiere.

Diese Inszenierung geht oft mit hohem Kommerz einher. Andere Tiere werden in Luxusmarken eingekleidet und für Werbezwecke instrumentalisiert. Für stolze 1050 Dollar gibt es etwa einen Hunde-Regenmantel von Gucci. Die Frage, wann aus tierischer Liebe zu viel des Guten wird, bleibt somit eine der zentralen gesellschaftlichen Debatten, die das 15-jährige Jubiläum des Wiener Tierfriedhofs aufwirft.