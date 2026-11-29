Der Wiener Spitzenkoch und Maler Juan Amador ist tot. Das Restaurant Amador war das erste in Österreich mit drei Michelin-Sternen. Die Gastronomie trauert um eine Legende.

Der internationale Spitzengastronom Juan Amador ist am vergangenen Samstag im Alter von 57 Jahren verstorben. Das Restaurant Amador in Wien-Döbling bestätigte den traurigen Nachrichten auf seinen offiziellen Kanälen und teilte mit, dass der Küchenchef seinem Herzversagen erlegen ist. Sein Tod hat die europäische Kulinarik-Szene zutiefst erschüttert, da Amador zu den prägendsten Figuren der modernen Fine-Dining-Landschaft gehörte und mit seinem gleichnamigen Restaurant Geschichte schrieb.

Erster Dreisterne-Restaurant Österreichs

Juan Amador war der Kopf des Restaurants Amador, das 2019 eine wichtige historisch gastronomische Marke setzte. Der Guide Michelin zeichnete das Wiener Etablissement im Jahr 2019 mit drei Sternen aus. Diese höchste Auszeichnung der kulinarischen Welt war zum ersten Mal überhaupt für ein österreichisches Restaurant die Folge einer solch strengen Bewertung. Amador gelang es, die französische Haute Cuisine mit den Einflüssen der spanischen Avantgarde zu verschmelzen und so einen unverwechselbaren, eigenen Küchenstil zu etablieren, der ihn international renommiert machte.

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Karriere mit drei Michelin-Sternen

Die berufliche Laufbahn des 57-jährigen Köche war geprägt von zahlreichen Höchstwerten. Bereits mit 25 Jahren erhielt er seinen ersten Michelin-Stern, ein frühes Indiz für sein außergewöhnliches Talent. Im Laufe seiner Karriere erhielt er die maximale Bewertung von drei Sternen des Guide Michelin an drei verschiedenen Standorten. Seine Stationen führten ihn zunächst nach Langen bei Frankfurt und anschließend nach Mannheim, bevor er schließlich in Wien Fuß fasste. Seine Verbindung zu Wien entstand durch seine Ehefrau, ab 2015 nannte die Stadt seine neue Wahlheimat.

Im Jahr 2016 eröffnete er sein Restaurant in Wien-Döbling, wo er seine kulinarische Vision weiterverfolgte und festigte. Seine Basisküche blieb zwar in der französischen Haute Cuisine verwurzelt, doch die katalanisch-andalusischen Wurzeln seiner Eltern und seine schwäbische Kindheit prägten seine persönliche Herangehensweise an das Kochen. Diese Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und moderner Innovation machte ihn zu einer Schlüsselfigur der europäischen Spitzengastronomie.

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Kreativität als Maler in Wien-Döbling

Neben seiner Tätigkeit in der Küche war Juan Amador auch ein talentierter bildender Künstler. In den vergangenen Jahren widmete er sich vermehrt der Malerei und lebte seine Kreativität auf der Leinwand aus. Die Aussendung des Restaurants Amador betonte, dass er dieser Disziplin mit der gleichen Leidenschaft und schöpferischen Neugier nachging wie dem Kochen. Was ursprünglich als persönlicher Ausgleich begann, entwickelte sich schnell zu einem ernsthaften künstlerischen Anliegen.

Seine abstrakten Werke stellte er in renommierten Galerien und Museen in Österreich und Deutschland aus. Juan Amador verstarb jedoch in seinem Malatelier in Wien-Döbling. Die Kombination aus kulinarischem Genie und künstlerischer Sensibilität machte ihn zu einer einzigartigen Persönlichkeit, die über den Tellerrand der Gastronomie hinausstrahlte und die Grenzen zwischen verschiedenen Kunstformen verwischte.

Kommunikation mit Gästen und Nachfolge

Das Restaurant Amador wird seinen Betrieb fortsetzen, wobei die Führung des Hauses ankündigte, die Gäste über den weiteren Ablauf zeitnah zu informieren. Personen mit bestehenden Reservierungen werden persönlich von der Geschäftsstelle kontaktiert, um ihre Buchungen zu klären und eventuelle Änderungen zu koordinieren. Dies stellt sicher, dass die Gäste trotz des unerwarteten Verlusts ihrer Wunschköche bestmöglich betreut werden.

Die Gastronomie-Community in Österreich und international trauert um einen Aushängeschild der Branche. Juan Amador hat nicht nur durch seine drei Michelin-Sterne im In- und Ausland Spuren hinterlassen, sondern auch durch sein Engagement in der Kunstwelt. Sein Einfluss auf die moderne Küche wird noch lange nachwirken, während sein Restaurant den Weg fortsetzt, den er mit so viel Leidenschaft und Kompetenz geebnet hat.