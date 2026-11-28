YouTuber Jan Krämer kündigt Entlassungen in der Logistik an. Mehrere Angestellte verlassen das Lager sofort. Hintergründe der Personalabbau-Maßnahme bleiben unklar.

Der deutsche Unternehmer und YouTuber Jan Krämer hat massive Veränderungen in seinem Unternehmen angekündigt. Betroffen von diesen Maßnahmen ist zunächst die gesamte Lagermannschaft, die für den Versand seiner Merchandise -Produkte zuständig ist. Medienberichte deuten darauf hin, dass sechs bis acht Beschäftigte von den Kündigungen direkt betroffen sind. Diese Mitarbeiter waren seit Langem für die Logistik der Warenlieferungen verantwortlich.

Krämer kündigt Jobs bei JP Clothing an

Jan Krämer hat den betroffenen Mitarbeitern am Mittwoch, dem 25. November, persönlich mitgeteilt, dass ihre Arbeitsverhältnisse zum 31. Dezember beendet werden sollen. Den Angestellten wurde die Option gegeben, bis zum Ende des Jahres weiterhin zu arbeiten oder das Unternehmen sofort zu verlassen. Die Reaktion der Belegschaft auf diese Nachricht war eindeutig. Dem Bericht der Zeitung "Bild" zufolge verließen sämtliche betroffenen Beschäftigten der Logistikabteilung gemeinsam das Lager. Keiner der Mitarbeiter wollte den Betrieb noch weiterführen.

Also read Schweizer Abstimmung über Lockerung der Kriegsmaterial-Exporte

Logistik-Standort in Dortmund-Brackel geschlossen

Die Entlassungen könnten sich noch auf weitere Bereiche ausdehnen. Berichte legen nahe, dass auch Beschäftigte aus anderen Abteilungen potenziell betroffen sein könnten. Die genaue Anzahl der wegfällenden Arbeitsplätze ist derzeit noch nicht bekannt. Zusätzlich plant Jan Krämer, den Logistikstandort in Dortmund-Brackel zu schließen. Ein Teil der Bestellungen wird bereits über externe Dienstleister verschickt. Ob der Warenversand künftig vollständig ausgelagert werden soll, ist jedoch noch offen.

Erfolg trotz personaler Umstrukturierung

Besonders überraschend kommt diese Nachricht, weil Jan Krämer erst wenige Tage zuvor auf YouTube seine neue Winterkollektion beworben hatte. Dabei rief er seine Fans dazu auf, den Online-Shop möglichst leer zu kaufen. Das Geschäft mit seiner Modemarke JP Clothing war zuletzt offenbar sehr erfolgreich. Die Anfang Oktober veröffentlichte Herbstkollektion war innerhalb weniger Tage nahezu ausverkauft. Zum Verkaufsstart sollen binnen vier Stunden rund 60.000 Kleidungsstücke verkauft worden sein.

Advertisement

Unklare Hintergründe und rechtliche Auseinandersetzungen

Was hinter den berichteten Entlassungen steckt, bleibt unklar. Ob wirtschaftliche Gründe oder eine grundsätzliche Neuorganisation des Unternehmens ausschlaggebend sind, ist nicht bekannt. Eine Anfrage zu den Entlassungen ließ Jan Krämer laut dem Bericht unbeantwortet. Es gibt zudem rechtliche Vorwürfe, mit denen sich auch die Justiz befasst hat. Ein Strafbefehl wegen Körperverletzung wurde erlassen. Ob dieser rechtskräftig ist, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Die weiteren Vorwürfe sind nicht abschließend gerichtlich geklärt. Ein Zusammenhang zwischen den Vorwürfen und den berichteten Entlassungen ist nicht belegt.

Für Mitarbeiter offene Fragen zum weiteren Verlauf

Für die betroffenen Mitarbeiter bleibt unterdessen vor allem eine Frage offen: Wie geht es nach dem angekündigten Job-Aus zum Jahresende weiter? Die Situation im Lager war seit langem stabil. Auch während der mehrmonatigen öffentlichen Auszeit des Unternehmers lief das Geschäft mit den Merchandise-Artikeln weiter. Die Mitarbeiter kümmerten sich um den Versand der Kleidungsstücke seiner Marke JP Clothing sowie seiner Autopflegeprodukte. Die abrupte Veränderung stellt die Mitarbeiter nun vor große Unsicherheiten. Die Zukunft der Produktion bleibt bisher offen.