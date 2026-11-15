Joshua Sturm überrascht in Levi mit Halbzeit-Podium auf Rang 3

Joshua Sturm fährt beim Slalom in Levi nach dem ersten Durchgang überraschend auf Platz drei. Er nutzt die Abwesenheit von ÖSV-Stars wie Manuel Feller und Marco Schwarz für ein starkes Ergebnis.

Joshua Sturm hat beim Weltcup- Slalom s in der finnischen Region Levi einen beeindruckenden Auftritt geliefert und die Erwartungen an den Österreichischen Skiverband deutlich übertroffen. Der 25-jährige Tiroler nutzte die hohen Startnummer 27 geschickt aus und raste im ersten Durchgang direkt auf den dritten Zwischenrang. Diese Platzierung stellt ein bemerkenswertes Ergebnis dar, zumal die favorisierten Spitzenreiter nicht am Start waren. Sturm selbst beschreibt seine Leistung zur Halbzeit des Wettkampfs als Podiumskurs und zeigt sich von seiner Entwicklung überzeugt.

Überragender Start trotz hoher Startnummer

Ohne die Präsenz der großen ÖSV-Stars Manuel Feller, der sich angeschlagen fühlte, und Marco Schwarz, der seinen Slalom aus dem Programm gestrichen hatte, schien am Sonntag in Levi bereits ein sportliches Debakel für das österreichische Team unausweichlich. Keine einzige Österreicherin oder Österreicher befand sich in den Top 10 nach dem ersten Lauf, und der technische Rückstand zur internationalen Spitze wirkte zunächst enorm. In dieser angespannten Situation sorgte Joshua Sturm mit Startnummer 27 für die dringend benötigte Überraschung. Er fuhr eine der schnellsten Fahrten des Tages und belegte hinter dem norwegischen Favoriten Lucas Pinheiro Braathen und dem Franzosen Clément Noël den dritten Platz. Der Rückstand auf den Sieger von minus 0,84 Sekunden sowie auf den Zweitplatzierten mit minus 0,19 Sekunden deutet auf eine sehr enge Auseinandersetzung hin.

Also read ÖSV-Slalom-Team setzt in Levi auf Kontinuität und neue Hoffnung

Sturm analysiert seine erfolgreiche Fahrt

Im direkten Interview nach dem Ziel gab Joshua Sturm eine sehr selbstbewusste und detaillierte Analyse seiner Leistung. Er betonte, dass die Piste gewaltig war und er das Gefühl hatte, dass alles möglich gewesen wäre. Bereits früh im Lauf merkte der Pitztaler, dass sein Material perfekt funktionierte und die Bedingungen zu seiner Favoritenrolle passten. Er ist überzeugt, dass er aktuell ein besserer Skifahrer ist als im Vorjahr und diese Entwicklung in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Sturm legte besonderen Wert auf die mentale Komponente seiner Fahrt. Er erklärte, dass er mittlerweile einen klareren Kopf habe und sich in der Lage fühle, sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Rennen zu konzentrieren. Diese fokussierte Denkweise werde er auch im entscheidenden zweiten Lauf beibehalten, um sein Ergebnis zu festigen.

Advertisement

Konkurrenz und Herausforderungen im zweiten Durchgang

Trotz des starken Ergebnisses wird Joshua Sturm den Weg aufs Podium im zweiten Durchgang hart erkämpfen müssen. Die Konkurrenz liegt eng beieinander, und die Toleranz für Fehler ist extrem gering. Direkt hinter Sturm sitzt der norwegische Star Atle Lie McGrath, der nur eine Hundertstelsekunde Rückstand aufweist. Diese minimale Differenz bedeutet, dass Sturm im zweiten Teil des Rennens nicht nur gegen die führenden Favoraten, sondern auch gegen McGrath auf der Spur konkurrieren muss. Ein einziger kleiner Fehler in der Technik oder ein falscher Rhythmus könnte die gute Position sofort zunichtemachen. Der Druck ist daher hoch, da das Ziel eines tatsächlichen Podestplatzes nur durch eine präzise und fehlerfreie Fahrt erreichbar ist. Der zweite Durchgang beginnt um 13 Uhr und wird entscheiden, ob Sturm dieses Halbzeit-Podium in einen endgültigen Erfolg verwandeln kann.