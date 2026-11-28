Der Wiener Sänger Josh. reflektiert den Impact von Cordula Grün auf seine Psyche, seine neue Heimat in Innsbruck und den Weg zu besserer geistiger Gesundheit.

Der österreichische Musiker Johannes Sumpich, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Josh., blickt nach über einem Jahrzehnt im Rampenlicht auf eine transformative Phase zurück. Nach dem Durchbruch mit dem Party-Hit Cordula Grün im Jahr 2018 und der daraus folgenden weltweiten Bekanntheit verarbeitet der 1986 in Wien geborene Künstler nun offen die Schattenseiten des Ruhms. In einem persönlichen Gespräch offenbart er, dass er sich heute psychisch gesünder fühlt als in den vorangegangenen zwanzig Jahren seines Lebens.

Therapie und der Weg zur geistigen Gesundheit

Josh. gibt unumwunden zu, dass der massive Erfolg seiner Karriere nicht nur Türen öffnete, sondern auch erhebliche Belastungen mit sich brachte. Die plötzliche Berühmtheit bedeutete einen drastischen Verlust an Privatleben, da kaum noch Zeit für Freundschaften, romantische Beziehungen oder einfache Erholung blieb. Der Wiener Musiker beschreibt einen langen Prozess der Selbstreflexion, in dem er erkannte, dass nicht alle Probleme im Leben oder in der Musik verwurzelt sind.

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Der entscheidende Wendepunkt lag in der Entscheidung, sich aktiv um die eigene psychische Verfassung zu kümmern. Durch Therapie und bewusste Selbstfürsorge hat Josh. gelernt, den Stress des öffentlichen Lebens besser zu integrieren. Wo er früher unter schwerer Schlaflosigkeit litt, befindet er sich nun in einem Zustand innerer Balance. Dieser Wandel von der reinen Party-Ikone zu einem Artisten, der auch Melancholie und Tiefe in seine Musik einfließen lässt, markiert eine wichtige evolutionäre Stufe in seiner Karriere.

Die emotionale Verbindung zu Tirol und Innsbruck

Eine zentrale Stütze in diesem Prozess der inneren Einkehr ist Tirol, eine Region, die für Josh. längst mehr als nur ein Urlaubsziel darstellt. Die tiefe Verbindung zur Alpenrepublik verstärkte sich während der Pandemie, als Josh. und seine Ehefrau einander, eine Tirolerin, anderthalb Jahre in Innsbruck verbrachten. Diese intensive Zeit prägte die Stadt zu einem besonderen Ort, an dem er sich mittlerweile genauso zu Hause fühlt wie in seiner Geburtsstadt Wien.

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Die familiären Bindungen spielen dabei eine enorme Rolle. Bei den Schwiegereltern ist der Musiker längst als fester Bestandteil der Familie akzeptiert und willkommen. Diese kulturelle und emotionale Heimat bietet ihm den notwendigen Rückzugsort vor der Hektik des öffentlichen Lebens. Die Liebe zur Region äußert sich nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch im täglichen Miteinander und der Naturverbundenheit, die für das Tiroler Leben typisch ist.

Alltagskultur und sprachliche Besonderheiten

Die Integration in die Tiroler Kultur geht weit über das rein Sentimentale hinaus und findet ihren Niederschlag im täglichen Sprachgebrauch. Josh. hat mittlerweile eine ganze Reihe von Tiroler Ausdrücken in seinen Wortschatz übernommen. Ein klassisches Beispiel ist der Ausdruck Nacht z'nachts, der im Lechtal für gestern Abend steht und für einen Wiener ohne Erklärung unverständlich bleibt. Auch die Ausrufeform kimm statt komm nutzt er regelmäßig.

Die kulturellen Unterschiede werden dabei nicht nur als witzige Anekdote betrachtet, sondern auch als Spiegel der unterschiedlichen Lebensrealitäten. Josh. schätzt die Tiroler Abneigung gegenüber Großstädten, auch wenn es ihn manchmal nervt, wenn in Tirol über Wien negativ gesprochen wird. Er liebt die spezifischen Seiten Wiens, anerkennt aber auch den Charme der ländlichen Idylle, die ihm dort geboten wird.

Kreative Evolution und musikalische Zukunft

Musikalisch reflektiert sich der innere Wandel in einer breiteren Palette. Mit seinem vierten Studioalbum bewegt er sich zwischen Humor und Melancholie und verbindet 80er-Jahre-Pop mit Country-Klängen. Die Themen seiner Lieder haben sich gewandelt; während Cordula Grün ein reiner Party-Hit war, zeigen spätere Werke eine Tendenz zu traurigeren, emotionaleren Tönen. Diese Entwicklung wird er am 26. April 2027 live im Congress in Innsbruck vor einem breiten Publikum vorstellen.

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Josh. ist dabei nicht nur als Sänger, sondern als全能 Musiker aktiv. Er spielt selbst zahlreiche Gitarrenarten und Klavier ein, wobei er für das aktuelle Album mehr Instrumente selbst einspielte als je zuvor. Die Frage, ob Sehnsucht ein Antrieb oder eine Belastung ist, beantwortet er als Triebfeder für die Kunst. Er glaubt, dass tiefe Emotionen, die jeder Mensch kennt, universell verständlich sind. Während seines Aufenthalts bei einem Frühstück in der Herbstsonne auf einem Wiener Markt fasst er die Lehre aus den vergangenen Jahren zusammen: Man muss lernen, sich selbst und die eigene Gesundheit Priorität einzuräumen, um langfristig künstlerisch und persönlich gesund zu bleiben.