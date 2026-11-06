Josh O'Connors Rolle als James Bond nach Geheimnispreisgabe

Berichten zufolge hat Josh O'Connor die Rolle des James Bond erhalten. Die Nachricht wurde nach einer Theateraufführung in London weitergegeben, während der Schauspieler zunächst schwieg.

Die seit 2021 andauernde Spekulation über die Neubesetzung der ikonischen 007-Rolle nach dem Rückzug von Daniel Craig scheint sich zu verdichten. Die britische Tageszeitung " The Sun" berichtet, dass der 36-jährige britische Schauspieler Josh O'Connor den Zuschlag für die Rolle des geheimdienstlichen Agenten erhalten hat. Diese Information gilt als streng gehütetes Geheimnis der Filmproduzenten, deren Auswahlprozess lange Zeit im Verborgenen blieb.

Geheimnispreisgabe im Londoner Pub

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Laut den vorliegenden Berichten wurde das vertrauliche Casting-Geheimnis unbeabsichtigt öffentlich, nachdem ein Kollege von Josh O'Connor die Details an einen Insider weitergab. Der Vorfall fand seinen Ausgangspunkt in London, wo die beiden Männer im Lokal "The French House" verkehrten. Die Atmosphäre in der Kneipe trug dazu bei, dass die Information schneller verbreitet wurde als von allen Beteiligten geplant war.

Hintergrund der Information

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Die Kette der Ereignisse begann am Halloween-Tag nach der letzten Vorstellung des Theaterstücks "Golden Boy". In diesem Stück war Josh O'Connor als Hauptdarsteller zu sehen gewesen. Unmittelbar nach der Aufführung teilte der Schauspieler einem Kollegen mit, dass er die begehrte Hauptrolle im nächsten James-Bond-Film zugesprochen bekommen habe. Dieser Kollege trug die Information später in das besagte Pub mit, wo er auf einen Insider traf.

Bestätigung trotz Zweifel

Die Weitergabe der Information verlief keineswegs unbemerkt. Während des Gesprächs im Pub meldete der Zuhörer Zweifel an der Wahrheit der Aussage an. Dennoch blieb Josh O'Connors Kollege bei seiner Darstellung und bestritt die Unsicherheit nicht. Diese Hartnäckigkeit sorgte dafür, dass die Nachricht als glaubhaft wahrgenommen und letztlich an die Presse weitergegeben wurde. Die Beharrlichkeit auf der Richtigkeit der Information trug maßgeblich zum öffentlichen Aufkommen der Nachricht bei.

Schweigen des betroffenen Schauspielers

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Trotz der aufkommenden Gerüchte distanzierte sich Josh O'Connor zunächst klar von einer offiziellen Bestätigung. In einem früheren Interview mit der BBC äußerte er sich nur vage zu den Spekulationen. Er bezeichnete die Erwähnung als potenziellen Nachfolger von Daniel Craig als einen unglaublich bizarren Moment, der sich wie ein Traum anfühle. Er hob hervor, dass es außergewöhnlich sei, allein schon im selben Atemzug wie diese Rolle genannt zu werden.

Der 36-Jährige fügte jedoch klar hinzu, dass er keine weiteren Details preisgeben wolle. Er betonte explizit, dass es über die bloße Nennung in Spekulationen hinaus nichts zu sagen gebe. Dieses strategische Schweigen ist Teil des etablierten Protokolls in der Branche, bis ein offizielles Statement der Produktionsfirma erscheint. Dennoch wird seine Reaktion als indirekte Bestätigung gewertet.

Konkurrenz und bisherige Laufbahn

Josh O'Connor etablierte sich in den letzten Jahren als gefeierter Darsteller in verschiedenen hochwertigen Produktionen. Seine bekannteste Rolle spielte er als Prinz Charles in der erfolgreichen Serie "The Crown". Diese Leistung etablierte ihn als ernstzunehmende Kraft im britischen Schauspielmilieu. Zusätzlich zu diesem großen Erfolg stand er in den Filmen "Challengers" im Jahr 2024 und "The Mastermind" im Jahr 2025 vor der Kamera.

Seine Qualifikation für die anspruchsvolle Rolle des James Bond wird durch diese vielseitige Filmografie untermauert. Zuletzt galten neben ihm auch die Schauspieler Jack Lowden und Callum Turner als ernsthafte Kandidaten für das Amt. Die Nominierung von O'Connor markiert somit einen entscheidenden Wendepunkt im Casting-Prozess. Die Branche wartet nun auf die offizielle Bestätigung durch die Verantwortlichen der Bond-Franchise, die das Gerücht entweder widerlegen oder bestätigen wird. Sollte die Nachricht zutreffen, wäre Josh O'Connor der sechste Darsteller in der Filmgeschichte der Figur.