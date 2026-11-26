Der 20. Bezirk steht ohne Budget für 2027 da. Bei keiner Einigung bis 31. Dezember übernimmt die Stadt Wien die Kontrolle über die Finanzen von Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Dem 20. Bezirk, der Josefstadt, droht ab dem 1. Jänner 2027 ein finanzieller Blackout. Die politische Lage ist so angespannt wie nie zuvor, da das Bezirksparlament am vergangenen Mittwochabend über den haushalt für das kommende Jahr nicht einig werden konnte. Wenn sich die Parteien bis zum 31. Dezember nicht auf ein tragfähiges Budget einigen, wird die Bezirksgemeinschaft in den sogenannten finanziellen Notbetrieb gestürzt.

Dieser Zustand hätte tiefgreifende Konsequenzen für die Verwaltung des Bezirks. Die finanzielle Selbstständigkeit des Grün-Regierten Bezirks würde abrupt enden. Die Kontrolle über die Kassenführung geht dann vollständig an die Finanzstadträtin der Stadt Wien, Barbara Novak, über. Bezirksvorsteher Martin Fabisch würde sein Recht verlieren, eigenmächtig Geld auszugeben, ohne dafür zuvor eine explizite Genehmigung von Novak erhalten zu haben.

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Die Ursachen des Budget-Konflikts im Bezirksgremium

Der Auslöser für diese Eskalation war der von Martin Fabisch vorgelegte Budgetentwurf. Dieser sah Ausgaben in Höhe von 8,2 Millionen Euro vor. Der verfügbare Spielraum des Bezirks lag jedoch bei lediglich 3,8 Millionen Euro. Dieser massive Unterschied von rund 4,4 Millionen Euro bedeutete, dass die geplanten Ausgaben die Einnahmen mehr als verdoppelten. Zudem würde der bestehende Schuldenstand des Bezirks, der am 31. Dezember 2025 bei 4,4 Millionen Euro lag, durch diese Pläne schlagartig wieder verdoppelt werden.

Die Fraktionen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Neos stuften den Vorschlag als inakzeptabel und provokant ein. Sie argumentierten, dass in einer Zeit landesweiter Sparzwänge ein solches Defizit budgetär nicht vertretbar sei. Die FPÖ hob besonders hervor, dass eine Überschreitung des Bezirksbudgets um 115 Prozent gegen alle fiskalischen Vernunftgründe verstößt. Selbst die KPÖ, die einzige Partei, die nicht gegen das Budget stimmte, konnte die Mehrheitsverhältnisse nicht ändern.

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Politische Schuldzuweisungen und strategische Manöver

Die Ablehnung des Grünen-Budgets geschah in letzter Minute. Um eine Mehrheit gegen Fabischs Entwurf zu erzwingen, holte die FPÖ einen Mandatar aus dem Krankenstand, was zu einem Patt von 20 zu 20 Stimmen führte. Eva Krennbauer, die Vize-Bezirksvorsteherin der SPÖ, führte in der Folge an, dass der Bezirksvorsteher zu viel Geld für Eigenwerbung eingeplant habe. Sie kritisierte, dass die Ausgaben für PR in Sparzeiten sogar erhöht wurden.

Die ÖVP nannte die Situation einen historischen Stillstand, der verhindert habe, dass das Schuldenbudget 2027 weiter steigt. Die gemeinsame Front der Oppositionsparteien zeigte, dass der Konflikt nicht nur finanzieller Natur war, sondern auch starke politische und strategische Dimensionen hatte. Die Ablehnung diente dazu, den Spielraum des Bezirksvorstehers massiv einzugrenzen und signalisierte, dass keine Kompromisse bei der Budgetdisziplin akzeptiert werden.

Rechtliche Folgen und die Rolle der Finanzstadträtin

Das Fehlen eines gültigen Budgets zum 1. Jänner löst einen Mechanismus aus, der dem Shutdown in den USA ähnelt. Das Vorjahresbudget wird nicht automatisch fortgeschrieben. Stattdessen übernimmt die Stadt Wien die Aufsicht. Der Bezirk darf dann nur noch vertraglich zwingende Ausgaben tätigen oder den Schuldendienst bedienen. Jede weitere Ausgabe, die nicht zwingend ist, bedarf der Zustimmung von Barbara Novak.

Diese rigide Kontrolle ist gesetzlich notwendig, da die Schulden der Bezirke automatisch auch Schulden der Stadt Wien sind. Da die Stadt die einzige Finanzierungsquelle für die Bezirke darstellt, könnte die Stadt ansonsten untätig zusehen, wie Bezirke ihre Ausgaben beliebig erhöhen. Die Einhaltung des österreichischen Stabilitätspakts wäre sonst durch individuelle Bezirksentscheidungen gefährdet.

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Perspektiven und Offerten zur Lösung der Krise

Bezirksvorsteher Martin Fabisch weist die Vorwürfe zurück und bettet seine Planung in den notwendigen Erhaltungs- und Betriebskosten ein. Er verweist auf den bereits beschlossenen Umbau des Josef-Matthias-Hauer-Platzes, der zusätzliche Mittel erfordert. Fabisch warnt, dass der Shutdown nicht die Verwaltung, sondern die Bewohner der Josefstadt treffen werde.

Dennoch zeigt sich Fabisch verhandlungsbereit. In den kommenden Tagen sollen Gespräche mit allen Fraktionen geführt werden. Bis zum 31. Dezember bleibt noch eine Frist, um einen tragfähigen Konsens zu finden und eine Zwangsverwaltung durch die Stadt Wien abzuwenden. Die Entscheidung, ob die Josefstadt autonom bleibt oder unter die Kuratel der Finanzstadträtin fällt, wird in den nächsten Wochen fallen.