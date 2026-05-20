José Mourinhos Rückkehr bei Real Madrid: Harry Kane im Fokus

José Mourinho kehrt auf die Trainerbank bei Real Madrid zurück und soll den großen Umbruch bei den "Königlichen" einleiten. Er fordert namhafte Verstärkungen und einen "echten" Stürmer, für uns soll Harry Kane vom FC Bayern auf Mourinhos Wunschliste ganz oben stehen.

José Mourinho kehrt auf die Trainerbank bei Real Madrid zurück und soll nach zwei Saisons ohne Titel bei den "Königlichen" den großen Umbruch einleiten. Dafür fordert der Portugiese namhafte Verstärkungen und vor allem auch einen "echten" Stürmer .

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, soll Harry Kane vom FC Bayern auf Mourinhos Wunschliste ganz oben stehen. Der Portugiese sehe den englischen Nationalstürmer als "Herzstück" seiner neuen Mannschaft und als fehlendes Puzzleteil für die Offensive rund um Vinícius Júnior und Kylian Mbappé. Berichten zufolge wäre Real bereit, bis zu 80 Millionen Euro für Kane zu bezahlen. Dabei setzen die Madrilenen offenbar auch auf Mourinhos gute Beziehung zum Stürmer, mit dem er bereits bei Tottenham zusammenarbeitete.

Gleichzeitig sei man sich bewusst, dass Verhandlungen mit Bayern schwierig werden dürften. Ob die Münchner ihren Top-Torjäger überhaupt ausfallen würden, gilt allerdings mehr als fraglich. Kane spielte eine herausragende Saison, wurde mit 36 Treffern in 31 Bundesliga-Spielen erneut Torschützenkönig und erzielte wettbewerbsübergreifend sogar 50 Tore in 58 Einsätzen. Der Engländer steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag.

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