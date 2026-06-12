Jose Mourinho kehrt zurück zum spanischen Rekordmeister Real Madrid

Die offizielle Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist erfolgt. Mourinho folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb.

Die offizielle Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist erfolgt. Nachdem sein bisheriger Club Benfica Lissabon den Wechsel bereits angekündigt hatte, folgte am Donnerstag kurz vor dem WM-Start in Nordamerika die Bestätigung seitens Real.

Der mittlerweile 63-jährige Portugiese wurde demnach mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Mourinho hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann "The Special One" 2011 den spanischen Cup und 2012 die Meisterschaft. Für Reals Ansprüche verlief die Zeit aber eher enttäuschend und war am Ende von Machtkämpfen geprägt.

Nach seinem ersten Real-Engagement saß Mourinho mit durchwachsenem Erfolg bei Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce Istanbul und Benfica auf der Trainerbank. Mourinho folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadtclub im Viertelfinale am FC Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen. Arbeloa hatte seinen Abgang schon im Mai verkündet. Trainingsauftakt bei Real ist am 13. Juli





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jose Mourinho Real Madrid Alvaro Arbeloa Benfica WM-Start Trainingsauftakt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So viele Millionen zahlt Real Madrid für MourinhoStartrainer José Mourinho wird zum zweiten Mal in seiner Karriere Trainer des spanischen Rekordmeisters Real Madrid. Sein bisheriger Club Benfica ...

Read more »

Mourinho ist zurück – Real nennt erste DetailsJetzt ist es fix. Zwei Tage, nachdem Benfica Lissabon den Wechsel von Jose Mourinho zu Real Madrid öffentlich machte, bestätigen es die Spanier.

Read more »

Jetzt offiziell: Real Madrid präsentiert Mourinho!Jetzt ist es offiziell: José Mourinho kehrt nach 13 Jahren zu Real Madrid zurück! Die „Königlichen“ bestätigten am Donnerstagabend die Verpflichtung ...

Read more »

Mourinho erhält bei Real Madrid DreijahresvertragMADRID. Die Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist offiziell.

Read more »